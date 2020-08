Hugo Bustamante: el "Asesino del Tambor" y detenido por el homicidio de Ámbar Cornejo

"Hay una persona detenida por el homicidio calificado de Ámbar: don Hugo Bustamante".

Con esas palabras la fiscal María José Bowen confirmó que, tras ocho días de búsqueda, se encontró sin vida a la joven de 16 años Ámbar Cornejo. De acuerdo a los detalles entregados por la persecutora, fue la madre de la joven quien reconoció que su pareja, Hugo Bustamante, dio muerte a la menor.

Si bien el presunto autor del homicidio aún no ha entregado su testimonio, tras las diligencias realizadas por el Ministerio Público y la PDI, fue detenido por los efectivos. El cuerpo de Ámbar, según detalles entregados por el director general de la PDI, Héctor Espinosa, fue encontrado al interior de un cooler enterrado en el patio de la vivienda de Bustamante.

Pero no es la primera vez que este hombre deberá enfrentar la justicia. En 2005 fue condenado por el asesinato de Verónica Vásquez Puebla, quien en ese entonces era su pareja, y por la muerte del hijo de esta, menor de sólo 9 años .

Por ese caso recibió el apodo de "el asesino del tambor", pues intentó ocultar sus delitos depositando ambos cuerpos al interior de un tambor metálico con cal, agua y yeso.

Bustamante fue condenado a 15 y 12 años de presidio por dichos asesinatos, pero accedió al beneficio de libertad condicional. Sólo completó 11 de los 27 años de condena a los que fue sentenciado.

Previo a salir en libertad, Bustamante dio una entrevista a Carlos Pinto en "Mea Culpa", y compartió su testimonio. Ahí, reconoció que de obtener la libertad, "no podría decirle que es imposible volver a vivir una situación parecida".

Dijo sentir angustia respecto de no tener certeza si ante una situación estresante podría "explotar" de la misma forma que en 2005. Justificando su actuar, contó que tuvo fuertes peleas con Verónica Vásquez que "fueron engendrando una rabia interna (…) Ni yo me explicó cómo me transformé en esta persona. A veces pienso que es un sueño".

"Se me ocurrió vaciar un tambor y echar los cuerpos al tambor, y no se me ocurría qué hacer. Ni yo me explico por qué les puse agua, y claro me acuerdo que yo tenía un poco de cal y un poco de yeso. Y eso fue lo que permitió la ubicación del cuerpo, porque eso fermentó (…) Pasaron ahí tres días", relató con total calma, agregando que incluso arrendó otra casa para trasladar a sus víctimas.

