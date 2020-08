Ministra Zaldívar: "Pudo haber sido muy desafortunado mi ejemplo, el tema de los plasmas"

Después de recibir numerosas críticas por su frase sobre los "plasmas", la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, entregó una explicación al respecto. Eso sí, reconoció que su ejemplo fue desafortunado.

"Para entender esa respuesta hay que entender cuál es la pregunta y lo que me preguntaron es que si yo creía y si teníamos estimaciones de qué manera este retiro iba a reactivar el consumo en el país", partió estableciendo la titular de Trabajo, en entrevista con Radio Cooperativa.

"Y la respuesta fue que cuando se discutió esta ley del retiro del 10%, lo que se planteó fue justamente la situación de una enorme cantidad de familias que no estaban recibiendo apoyo, que no estaban con ingresos y que estaban con enormes dificultades para poder pagar y hacerse cargo de sus necesidades básicas, y, por lo tanto, lo que nosotros creíamos es que si estábamos en una situación en la que familias no tenían recursos para poder pagar ni los alimentos ni obligaciones como matriculas o colegiaturas, o el tema de los servicios básicos, esperábamos no ver, y ahí pudo haber sido muy desafortunado mi ejemplo, el tema de los plasmas", continuó.

Zaldívar sostuvo que "lo dije en ese contexto, de entender que la dramática situación que han vivido muchos hogares de nuestro país, sobre todo de clase media, que no han recibido otros aportes del Estado, había llevado a la necesidad y desesperación de retirar fondos que estaban pensado para futuras pensiones. Por lo tanto, la pregunta fue si yo creía que con esto se debía reactivar el consumo y yo creo claramente esa no es la forma de enfrentar una situación tan dramática como la que estamos viviendo".

Más allá de aquello, a la secretaria de Estado se le preguntó si era correcto cuestionar el uso que cada persona le quiera dar a esos fondos, ante lo que respondió que "yo no me puedo meter en lo que cada persona quiere gastar su 10%, pero plantear que con esto se va a reactivar el consumo, cuando estamos viviendo una situación de extraordinaria emergencia, me parece complejo".