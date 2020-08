Adorables mapaches se convierten en artistas

View this post on Instagram

Piper paintings!!! Piper is an up-and-coming artist. What do you think of her first pieces? • • • • #raccoon #raccoons #weeklyfluff #raccoonlife #9gag #raccooncafe #raccoonsofinstagram #raccoonbaby #babyraccoon #rocketraccoon #petraccoon #raccoonofinstagram #titotheraccoon #9gagcute #cute #pets #petsofinstagram #pet #petstagram #petsagram #animal #animals #cuteanimals #cutepets #cutepetclub