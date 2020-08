El mensaje de Gary Medel por caso Ámbar: "Cómo creer en el sistema cuando el sistema le falló"

View this post on Instagram

Hugo Bustamante es un asesino que la justicia dejó en libertad. Cómo creer en el sistema cuando el sistema le falló a Ambar. Y le seguirá fallando a otras posibles víctimas si se sigue sigue dejando en libertad a personas que no estan preparadas para reinsertarse. Ojalá los responsables de esto alguna vez den la cara. Para eso hay autoridades y ellos tiene la obligación de evitar que este tipo de casos se repitan. Solo amor, consuelo y apoyo para los familiares y amigos de Ámbar.😔 #justiciaparaambar💜