India: avión con más de 190 pasajeros se estrella al aterrizar en aeropuerto

Un avión de Air India sufrió un accidente tras partirse su fuselaje en dos cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Kozhikode.

De acuerdo a los primeros antecedentes, en la nave iban 191 pasajeros.

Se desconoce por el momento las razones por las cuales ocurrió el accidente.

Just in: #AirIndia Express aircraft from Dubai to Calicut with 191 passengers crashes after overshooting the runway and going into the valley. Fire tenders and ambulances rushed to the spot.

– @jagritichandra reports

Courtsey- Airport source pic.twitter.com/8vx3WYIsmd

— The Hindu (@the_hindu) August 7, 2020