'El Jardín Secreto' realza el cuento clásico de una nueva manera

'El Jardín Secreto' es una de esas historias que es tan atemporal y tan conmovedora, que en el transcurso de un siglo, el cuento clásico ha sido rehecho tanto para la pantalla como para el escenario más veces de las que la mayoría puede contar. Sin embargo, en la última versión del cuento de Marc Munden, adaptada por Jack Thorne, la historia se siente un poco actualizada, pero de una manera que enseña tanto a niños como a adultos.

'El Jardín Secreto' de 2020 todavía muestra la clásica historia escrita en 1911 por Frances Hodgson Burnett, pero también lanza al público al frente y al centro de la mente de los personajes infantiles que crean y manifiestan la magia de la historia. Al hacer esto, la nueva adaptación ofrece los temas que todos conocemos y amamos de una manera más elevada y sensorial. Esto requirió un nuevo y fresco punto de vista, mucha búsqueda del escenario perfecto y también la voluntad de creer que a veces todos podemos aprender de personas o lugares que no esperamos.

El director Marc Munden se sentó con Metro para conversar sobre lo que se necesitó para hacer la película.

P: ¿Cuál fue el atractivo inicial para ti de querer apuntarte a dirigir el nuevo remake de "El Jardín Secreto"?

– Acababa de terminar un proyecto con Jack Thorne, el guionista de una pieza de Hulu llamada "Tesoro Nacional" –es bastante oscuro, y un drama–. Cuando dijo que estaba escribiendo "El jardín secreto", me dije: "Bueno, tal vez esto sea interesante porque soy conocido por hacer dramas bastante oscuros, bastante raros, bastante idiosincrásicos y nunca antes había hecho nada para un público familiar".

Entonces, realmente disfruté el guión que Jack había escrito, pensé que era el mejor guión que había leído. Era divertido y extraño y tiene una historia bastante oscura dentro de una gran esperanza y redención, pero en realidad es sobre niños abandonados y no amados. Pensé: "Creo que puedo aportar algo de mi experiencia pasada que podría hacer algo interesante, así que ¿por qué no intento hacer una película familiar?" ¿Y quién mejor para hacerla que Jack Thorne? La escritura de Jack es maravillosa y pensé que la forma en que escribía para los niños se sentía muy única y divertida y curiosa. Están algo así como descritos como adultos y hay una madurez emocional en ellos, lo que les permite al final dar una lección a los adultos.

P: ¿Qué buscabas al hacer el casting de los personajes de los niños específicamente?

– La forma en que Jack escribe, realmente requería de alguien que dominara el idioma. No buscábamos niños que fueran a jugar versiones de sí mismos – tienen que ser capaces de conseguir este humor seco, buscábamos niños que fueran bastante maduros. En el caso de Mary Lennox, ese personaje tenía un gran arco. Comienza como una niña traumatizada y una especie de niña desagradable que es bastante curiosa y gradualmente, va encontrando amistades con Colin y Dickon y es capaz de ser desinteresada y mostrar amor. La amistad se convierte en algo que ayuda a Colin a curarse, lo ayuda a caminar y lo reúne con su padre.

Con Dixie (Egerickx), ella es una niña totalmente notable. Es muy madura, puedes hablar con ella como un adulto. Pero al mismo tiempo, tenía que actuar también y tenía ese encanto. Combinó bien esas dos cosas: siendo una niña y teniendo esa comprensión y siendo capaz de situarlo todo emocionalmente, tuvimos la suerte de tenerla.

Y Edan llegó completamente formado y con ese pequeño y divertido acento británico de los años 40, que por cierto no es su acento. Vino construyendo ese personaje, pero de nuevo era lo suficientemente joven para poder interpretarlo también y [tenía] este encanto. Así que cada uno vino con sus propias personalidades, pero también fueron capaces de habitar esos personajes de una manera que los niños no son normalmente capaces de hacerlo, creo. También tuvieron un efecto en el equipo: niños bien educados y divertidos, fue un set muy feliz.

P: Dedicaste mucho tiempo a buscar el jardín y no quisiste crearlo en un estudio trasero. ¿Por qué era tan importante para ti?

– Mi idea era tratar de actualizarlo para convertirlo en algo un poco más inmersivo y un poco más en el jardín como una extensión de la imaginación de los niños. Sólo para hacer esa conexión que estaban experimentando de una manera un poco más fantástica. Sólo quería que fuera más que las versiones anteriores y que el jardín fuera ilimitado. Quería usar el paisaje del Reino Unido porque tenemos muchos jardines y áreas diferentes, brillantes y naturales de Cornualles, que es donde filmamos. Quería aprovechar todos esos paisajes y ponerlos juntos en un solo mundo, así que el jardín es una especie de amalgama de todas esas partes de Gran Bretaña. Quería combinar todas esas partes pero manteniendo una forma de naturalismo, que se intensificó aún más en la pantalla con efectos visuales para que todos formáramos parte de la película. Sentía que era lo correcto tenerlo en un paisaje natural.

P: En general, ¿qué espera que el público se lleve de la película?

– El libro en sí mismo es realmente sobre la curación, la curación a través de las emociones, y creo que esta película también tiene eso. La única novedad que tenemos en la película es la idea de que los adultos aprendan de los niños, y eso se siente fresco y nuevo. Creo que es una película llena de esperanza que viene de un lugar bastante oscuro y el personaje de Colin Firth, Archie, está como descansado en su dolor y no es capaz de seguir adelante y con su hijo, y [él] se está dando cuenta.

Así que se trata de que los adultos aprendan y los niños aprendan que son amados. Creo que se trata de que los padres aprendan de sus hijos y también de ensuciarse y disfrutar de la naturaleza. Espero que inspire a un montón de niños a rodar en el barro –estoy seguro de que sus padres me agradecerán por decir eso–, pero también el valor de ayudar a la gente y el valor de la amistad. Así que tiene la redención del libro pero también lo que Jack escribió, niños enseñando a adultos.