Usuarios reportan fallas en el sitio web y aplicación de Banco Estado

Varios usuarios han reportado fallas intermitentes en la página y aplicación del Banco Estado al momento de ingresar los datos para acceder a la Cuenta Rut.

A través de Twitter vario clientes han señalado que al momento de ingresar los datos, la página no responde o son derivadas a otro banner para volver a ingresar los datos.

Las fallas se dan justo cuando este viernes comenzaron los pagos del 10% por parte de algunas AFP y del bono de Clase Media de 500 mil pesos.

@BancoEstado hace rato que no puedo hacer nada en la pagina de banco, no funciona…

@BancoEstado no he podido entrar a la página del banco y debo pagar sueldos

@BancoEstado hola quisiera saber si la aplicacion de celular esta com problemas por que no me deja entrar

— mario monsalves (@b_elbrok) August 7, 2020