Bono Clase Media: habilitan mecanismo para corregir información de ingresos en julio y usuarios critican al SII en redes sociales

A partir de este sábado está disponible la aplicación especial que dispuso el Servicio de Impuestos Internos (SII) para que los trabajadores dependientes, que registraron $0 como ingreso en julio, puedan completar su solicitud del bono de hasta $500 mil, confirmando o modificando los ingresos informados en dicho mes, o bien anularla.

Esto, en el marco de la aplicación de la Ley N° 21.252, que estableció un Aporte Fiscal para la Clase Media, destinado a trabajadores dependientes, independientes y empresarios individuales, que hayan registrado una disminución de -al menos- un 30% en sus ingresos formales en julio de 2020, producto de la emergencia sanitaria.

Este proceso de revisión no incluye a los trabajadores independientes, ni a los empresarios individuales ni a los trabajadores cesantes o suspendidos, con acceso a las prestaciones del Seguro de Cesantía, dado que el SII cuenta con la información de sus ingresos, por lo que no deberán realizar ninguna acción adicional a su solicitud.

Los trabajadores dependientes que hayan informado erróneamente $0 como ingreso de julio, deberán confirmar o completar la información que entregaron en su solicitud del aporte fiscal al SII.

Lo anterior también es válido para aquellas personas que, por cualquier situación, no informaron en forma fidedigna sus ingresos de julio, los que también podrán modificar y completar su proceso de solicitud, o bien dejarla sin efecto.

Además, el trabajador dependiente que en julio no haya tenido remuneración o que esta se haya visto disminuida, deberá identificar a su último empleador con su RUT.

Los pasos para revisar la solicitud del aporte fiscal son los siguientes:

1- El SII está enviando desde ayer un correo electrónico a aquellos contribuyentes que deben completar su solicitud, detallando paso a paso cómo realizar el trámite.

2- Una vez recibido este correo, desde hoy el contribuyente podrá confirmar sus ingresos de julio, o bien anular su solicitud a través de la opción disponible en www.sii.cl.

3- Si debe completar sus remuneraciones de julio, es necesario que escoja la opción modificar e ingresar en la celda editable el monto tributable correspondiente, es decir, el sueldo bruto menos las cotizaciones previsionales y antes de aplicar impuestos, y no el monto líquido o pago final.

4- En caso de que haya acordado con su empleador una disminución de su remuneración de julio, también debe ingresar el monto tributable recibido, es decir, el valor bruto menos las cotizaciones previsionales y antes de aplicar impuestos, y no el monto líquido o pago final.

Una vez indicados correctamente sus ingresos o remuneraciones, el sistema realizará el nuevo cálculo para determinar el acceso al Aporte Fiscal.

Si el ingreso de julio registra una disminución del 30% o más, el sistema le indicará el monto del bono al que puede acceder, propuesta que puede aceptar y enviar, junto con elegir la forma de pago de su preferencia.

Este sábado nuevamente el Bono Clase Media se convirtió en tendencia en redes sociales, donde los usuarios nuevamente criticaron al SII por el funcionamiento del sitio web, indicando algunos que no pudieron efectuar la modificación de los ingresos de julio.

Día sábado 8 de agosto 09:58 aún no hay opción de modificar el bono #bonoclasemedia @SPensiones pic.twitter.com/coD7QdBi8g

Dejo registro que quise ser un buen ciudadano y ANULAR solicitud, pero @SII_Chile no me dejó, ni tampoco modificar las cifras… así que no pienso recibir sanciones por la inoperancia en la improvisación de ellos #BonoClaseMedia … pic.twitter.com/0yYD8mwnZO

— Román ツ (@_romanreich) August 8, 2020