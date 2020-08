Usuarios reportan problemas al intentar conseguir permiso en comisaría virtual

Usuarios de redes sociales han reportado intermitencias al intentar conseguir un permiso temporal a través de la comisaría virtual.

Acorde a los comentarios, los problemas se generan al intentar elegir región o comuna.

Por el momento, Carabineros no se ha referido sobre esta situación.

@Carabdechile otra vez la página de #ComisariaVirtual esta caída, no puede ser que me levanté temprano un domingo para ir al super en vano… espero que este twitt me sirva a falta de permiso temporal para que me dejen entrar al súper pic.twitter.com/E2E0KMzZkr

— ✮ Caro López ✮ (@lacaritorocks) August 9, 2020