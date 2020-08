Diputado Hugo Gutiérrez al ser fiscalizado en pandemia: "Yo soy más autoridad que usted"

Durante la noche del sábado, comenzó a circular en redes sociales un video en donde el diputado Hugo Gutiérrez (PC) se negó a ser fiscalizado por personal de la Armada en Iquique.

Los uniformados controlaron al parlamentario, cuando Gutiérrez venía en su vehículo junto a su familia, tras entregar ayuda por el Día del Niño, aseguró.

Durante la fiscalización, el legislador PC afirmó que “a mí no puede controlarme (…) porque yo soy más autoridad que usted, yo puedo controlarlo a usted, ¿me entiende?”

El diputado agregó que “si usted me va a controlar a mí, yo lo controlo a usted, nos controlamos todos y hay un problema (…) a mí en la Cámara me pasa lo mismo, que cuando me controlan a mí, yo tengo que denunciar a quien me controla”.

“Entonces ustedes me dicen cuales son sus nombres, sus grados, les doy el mío, nos controlamos todos y yo aviso después en la Cámara que ustedes me estaban controlando por autoridad de la República (…) ustedes deciden”, señaló Gutiérrez.

El parlamentario comunista prosiguió reiterando que “no pueden controlarme, lo siento (…) yo soy la autoridad pública acá, yo tengo fuero parlamentario”.

“Estoy cansado de decirlo en todos lados, como ya me han echado la culpa de tantas cosas en todos lados, entonces ya estoy un poquito cabreado (…) pero que yo puedo controlarlos a ustedes, sí, eso está claro”, cerró su argumentación.

Luego de que se difundiera el video, el diputado aseguró en su cuenta de Twitter que “luego de estar frente al cuartel del ejército (que según la derecha supuestamente quemé) y tomar una fotografía, un vehículo de la marina se cruzó en mi camino intespectivamente cual 'abordazo'”.

“Al reconocerme, y ya que previamente comienzan a tratar prepotenteme e insultar a mi familia que me acompañaba, comienzan a grabar de manera oculta. ¿Que captaron? Que tenía todos mis permisos cursados y que como autoridad quise fiscalizarlos a ellos. Eso es lo que les indigna”, finalizó Gutiérrez.

