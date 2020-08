Diputado Gutiérrez relata el incidente en Iquique: "Yo hablo de legítima defensa frente a seis militares armados"

El diputado Hugo Gutiérrez explicó esta mañana el incidente ocurrido en Iquique cuando fue controlado por una patrulla militar, afirmando que "mi reacción fue proporcional a la forma en que ellos actuaron. Hablo de 6 funcionarios armados… Se trata de personal de la Armada que de manera agresiva, prepotente, arrogante y acosadora se lanza sobre mi familia en el auto, y que es como cualquier otra familia de chilenos. Yo hablo de legitima defensa fente a 6 funcionarios armados. Las Fuerzas Armadas no pueden sentirse que están sobre la sociedad civil", aseveró.

El parlamentario comunista fue cuestionado en las redes sociales luego de señalar, en el extracto del video, que "yo soy más autoridad que usted", dirigiéndose a un efectivo de la Policía Marítima.

Gutierrez detalló que "yo venía de una actividad solidaria del Día del Niño con vecinos del barrio Colorado de de iquique. Me estacioné en un lugar para fotografiar el regimiento, que me acusan de haber quemado. Estaba en el estacionamiento, tratoo salir y me cierra el paso un vehículo de la Armada. Se bajan 6 bajan seis uniformados, tres por lado . Claro, me molesté con eso, porque no habia ningún control de nadie, estaba en un estacionamiento, y tiene que haberlos enviado alguien del regimiento a causa de la foto que tomé poco antes", agregó.

En conversación con CNN, Gutiérrez aseguró que "es inversoimil que controlen un auto en un estacionamiento, estamos en situación especial, pero deben ser formales y no que ande la policía agazapada. Una cosa es que me bloquen la marcha, pero es grave que que tres funcionarios se metan por el otro costado y golpeen los vidrios para pedirle a los niños que se identifiquen. Una acompañante les dice que se calmen,y eso fue un ataque a mansalva".

Según el diputado, "el video no muestra todo. Y hay que preguntarse cómo llega ese material a los medios, quién se los entrega. No grabaron las insolencias de otros funcionarios, yo logré impedir que siguieran amenazando a los niños en forma prepotente. Hay que hacer controles, pero no de esa forma", enfatizó el parlamentario PC.