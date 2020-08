Erupción en Indonesia: impresionante columna de humo deja explosión del volcán Sinabung

En medio de la pandemia del coronavirus, la Tierra sigue hablando. Ahora fue el turno del volcán Sinabung, en la isla de Sumatra en Indonesia que eruptó durante la madrugada de este lunes y ha desatado una inmensa columna de humo que superó los 7 kilómetros de altura.

En días anteriores se habían reportado otras explosiones menores, pero ninguna de la dimensión de esta erupción, donde incluso las cenizas han tapado la luz del sol.

Por el momento no se registran víctimas fatales ni daños cuantiosos, solo la evacuación de la localidad Naman Teran, la más cercana al cráter.

Mt. Sinabung in Sumatra erupted on Monday 10.16 local time, spewing a massive column of 5000 meter high ash and smoke. the ever volatile volcano is put on ‘watch’ level/siaga (📸: Badan Geologi PVMBG) pic.twitter.com/wCgXUESD48

— Resty Woro Yuniar (@restyworo) August 10, 2020