Explosión de gas "borra" tres casas en Baltimore: al menos un muerto y equipos de emergencia luchan por rescatar a heridos

Una fugas de gas causó una potente explosión que literalmente "borró" tres casas en Baltimore, Estados Unidos. Hasta ahora, las autoridades han confirmado la muerte de una mujer, mientras un gran operativo trabaja para rescatar a varias personas que estarían atrapadas entre los escombros.

Todo un vecindario de Baltimore permanece conmocionado: tras casas quedaron reducidas a escombros, una carta esta semidestruida y todos los vidrios del resto de las viviendas fueron afectados.

A massive explosion in Baltimore just now has left 1 dead and several people injured. People are reportedly trapped in the rubble pic.twitter.com/tDqXclDU5O

— philip lewis (@Phil_Lewis_) August 10, 2020