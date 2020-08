Ministro Pérez arremete por amenazas de camioneros: "No creemos en los ultimátum"

El conflicto en La Araucanía sigue creciendo y ahora se sumaron los camioneros, quienes anunciaron que "así como nosotros movemos al país, también lo podemos parar".

Pero el ministro Víctor Pérez arremetió contra las amenazas y respondió que como Gobierno "no creemos en los ultimátum".

"Queremos decir también con mucha fuerza que no nos parece que el camino sean los ultimátum. Los temas no son de fácil resolución y los problemas no se resuelven de un día para otro", agregó el titular de Interior.

El secretario de Estado advirtió que "decir un camión más y vamos a paro es como prácticamente incentivar a que se queme un nuevo camión, por lo tanto, creemos que ese no es el camino".

Eso sí, el ministro les manifestó "la firme decisión del Gobierno de usar todos los mecanismos que nos franquea la ley para otorgar seguridad, para otorgar tranquilidad, para que todas las personas y trabajadores puedan realizar sus actividades en paz".

Finalmente, Víctor Pérez señaló que "ese es un desafío que el Gobierno se ha planteado y lo está trabajando intensamente. Y por lo tanto, le hemos garantizado a ellos que ese va a ser el esfuerzo del Gobierno en esa materia".