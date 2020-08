Monckeberg insiste en las críticas al impuesto a los "súper ricos": "No está bien diseñado, no está bien pensado, no sabe para dónde va"

Siguen las críticas desde el Gobierno al proyecto de impuesto a los "súper ricos" que se ha impulsado desde sectores de la oposición en el Parlamento. Esta vez el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, planteó cuestionamientos.

"No está bien diseñado, no está bien pensado, no tiene un objetivo, no sabe para dónde va, no se sabe qué es lo que busca, ¿una mayor recaudación para qué? Ese es el tema", comentó Monckeberg en radio Cooperativa.

"¿Para qué se quiere este impuesto? Si uno quiere generar un impuesto, tiene que tener un objetivo, no sólo una mayor recaudación y también hacerse cargo de los efectos que eso produzca", complementó.

El titular de la Segpres sostuvo que "más allá de que pueda ser bien inspirada o no por los parlamentarios, hay que ver qué es lo que se busca por los parlamentarios: ¿darle una derrota al Gobierno si se aprueba? Cada uno sacará sus conclusiones de lo qué se está buscando".