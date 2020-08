Padre de Ámbar: "Tiene que caer la mamá, es 100% cómplice"

Ulises Cornejo, padre de Ámbar, rompió su silencio luego de la trágica muerte de su hija, que por ahora tiene como único imputado a Hugo Bustamante.

En conversación con TVN el papá de la joven de 16 años apuntó a Denisse Llanos, madre de Ámbar y pareja de Bustamante. "Ella es 100% cómplice", señaló.

"Tiene que caer la mamá. Y si es que no la familia de este tipo igual. Esa casa es muy chica, es imposible que no hayan visto nada. No sé qué pasa por la cabeza de esa mujer, pero ella sabía", aseguró.

Mamá de Ámbar asegura que Hugo Bustamante la amenazó de muerte a ella y a su hijo Fue Denisse Llanos quien confesó a la PDI que su pareja había asesinado a su hija, y enterrado en el living de la casa que ambos compartían.

Cornejo, que se sumó como querellante en el caso, también hizo un mea culpa sobre su responsabilidad y reconoció que "debí ser más activo como padre".

"Habían planes de irnos a vivir juntos a Antofagasta", señaló, pero no resultó ya que "la mamá se enteró y desde ahí que no la mandó nunca más conmigo, después ella se alejó de mí porque quería separarla de su mamá. Yo sí quería separarla de su mamá".

Desde ahí se relacionaron de manera seguida, pero sin tanta profundidad, por lo que Cornejo "no sabía que vivía con Bustamante, pero sí que no le caía bien la pareja que tenía la mamá. Si hubiese sabido, me la llevaba inmediatamente".

Sobre las razones por las cuales Ámbar estuvo en el Sename, Cornejo admitió que "yo no aparecí en los primeros años de ella, después me enteré que estuvo ahí".

Finalmente, Cornejo reconoció que "siempre estuvo la esperanza" que Ámbar apareciera con vida y que "Denisse nunca quiso hablar conmigo personalmente de la desaparición".