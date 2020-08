Violento estallido social en Chicago deja disturbios, saqueos y más de 100 detenidos

Cientos de personas rompieron ventanas, saquearon tiendas y se enfrentaron con policías la madrugada del lunes en Chicago. Más de 100 personas fueron detenidas y 13 oficiales resultaron heridos, informaron las autoridades.

En cierto momento estallaron disparos contra los agentes, que devolvieron el fuego, informó vía Twitter el portavoz policial Tom Ahern.

Muchos de los comercios saqueados recién habían reabierto, tras estar cerrados por las protestas suscitadas a raíz de la muerte de George Floyd, un hombre negro, el 25 de mayo en Minneapolis tras ser detenido por policías.

No quedaba claro de inmediato qué causó los disturbios, que empezaron poco después de la medianoche, pero se veían grafitis con consignas contra la policía en la zona. Horas antes, decenas de personas se enfrentaron a la policía cuando agentes hirieron a tiros a una persona en el vecindario Englewood, a unos 16 kilómetros de allí.

En la zona comercial llamada "Magnificent Mile", se vio a gente entrando y saliendo de tiendas con bolsas repletas de mercancía y también en un banco, reportó el Chicago Tribune. A medida que crecía la multitud, llegaban vehículos dejando a más personas allí. Desparramados por las calles de la ciudad, se veían cajeros vacíos de tiendas y cajeros automáticos de bancos abiertos a la fuerza.

