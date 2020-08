Ministro Paris por querella en su contra: "Me someteré a los tribunales de Justicia"

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que se someterá a los tribunales de justicia, luego de que la Comisión Chilena de Derechos Humanos ampliara una querella en su contra por la "negligente estrategia sanitaria" implementada durante su gestión.

"Estoy sujeto a respetar las instituciones. Como ha dicho el presidente (Ricardo) Lagos, siempre las instituciones en Chile funcionan. Como autoridad sanitaria acepto, derechamente, que se solicite cualquier investigación judicial", dijo tras el reporte diario del Minsal.

El secretario de Estado agregó que "yo soy sujeto de derecho también y, obviamente, que estoy dispuesto a dar respuesta a todas esas consideraciones que ha hecho llegar la Comisión de Derechos Humanos y jamás me voy a negar a responder ni atender las dudas de cualquier estamento u organización que en Chile ponga en duda el manejo de la pandemia".

De acuerdo a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la acción judicial busca hacer responsable "penalmente de cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio, retardo o negativa de protección o servicios, en particular, respecto de once trabajadores de la salud fallecidos a causa o por covid-19 durante este periodo".

La positividad llegó al 7%: Minsal informó 1.566 casos nuevos de covid-19 y 39 fallecimientos El Ministerio de Salud reportó que el país alcanzó los 376.616 casos contagiados y las 10.178 muertes desde marzo a la fecha.

Consultado sobre si sentía responsable por dichos decesos, Paris señaló que lamentaba "profundamente las muertes de los funcionarios de la salud". "Y no solamente las muertes de los funcionarios de la salud, la muerte de todo chileno que haya caído desgraciadamente producto de la pandemia", añadió.

"Así que me someto obviamente a ese requerimiento y a lo que dictamine la justicia. Yo no soy una autoridad que pase por encima de la justicia y no soy una autoridad que esté ajena al escrutinio de la opinión pública o de la justicia, como otras autoridades. Por lo tanto, acepto esta petición de la comisión y me someteré a los tribunales de justicia", sentenció Paris.