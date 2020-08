Patricio Olivares, abogado del padre de Ámbar: "No hay por dónde decir que Bustamante estaba loco"

Patricio Olivares representa al padre de Ámbar, Ulises Cornejo. Su experiencia incluye varios crímenes violentos, pero aún se asombra al notar la crueldad con la que puede actuar un individuo.

"Es de no creer", repite al comentar los antecedentes de la violación con femicidio de la joven de 16 años. Eso sí, está seguro de que lograrán justicia.

– Conforme con el resultado de la audiencia de formalización?

Se cumplió con el objetivo. Se dio cuenta al imputado de los hechos por los cuales es investigado. Y se dio lo que nosotros esperábamos, que es la prisión preventiva.

– El imputado se mostró totalmente tranquilo, ¿con qué sensación se quedan?

Cuando uno analiza los hechos que están en la carpeta investigativa, analiza al imputado, el modus operandi, los medios que se utilizaron para cometer el delito, queda la sensación de que estamos en presencia de un sujeto de alta peligrosidad.

Es un riesgo para la sociedad, para la integridad de cualquier persona. Da la sensación de que este individuo tiene cero respeto por la vida del otro, más allá de que haya sido Ámbar o cualquier otra persona.

La forma en la que abordó a la víctima, la forma en la que el abusó de su envergadura física, nos da luce que estamos ante un sicópata. Afortunadamente pudimos dar con su paradero.

-¿Insisten en que Denisse Llanos tiene participación en los hechos?

El Ministerio Público ha dejado claro cuál es la calidad procesal en la que ella está, que hasta ahora es de víctima. El problema se presenta en que, en base a los antecedentes que conocemos, esa persona estuvo con la Policía de Investigaciones sola, al segundo día de búsqueda.

Ella pudo haber denunciado, pero dijo que estaba amenazada de muerte. Tuvo las oportunidades y el tiempo para haber denunciado, lo que nos hace creer a nosotros que, al menos, podría tener calidad de encubridora.

-¿Hay sospechas respecto de otras personas del entorno de Ámbar?

Todo eso es materia de investigación. Estamos trabajando en eso, aventurarnos en la responsabilidad de terceras personas, más allá de las que tenemos individualizadas, podría poner en grave riesgo la integridad de la investigación.

-Lo referente a la ficha médica del imputado generó debate ¿consideran que Bustamante podría ser inimputable?

No tiene relevancia. Una ficha no es un medio válido para acreditar el estado mental de una persona. Yo tengo la certeza de que esa persona es imputable. Él, inclusive, deja su sello personal en el sitio del suceson. No hay por dónde decir que estaba loco.

Pueden decir lo que quieran, pero van a tener que probarlo.

-Como defensa del padre ¿hacen alguna petición?

Un llamado a la comunidad en mantener la privacidad de la familia.