Sepa cuánto pagarían los 8 millonarios chilenos de la lista Forbes si se aprueba el impuesto a los “súper ricos”

Tanta controversia genera el proyecto de ley que busca aplicar por una vez un impuesto de 2,5% a los patrimonios brutos de 22 millones de dólares hacia arriba, de los denominados “súper ricos”, que en un par der ocasiones ha sido postergado el comienzo de la tramitación de la iniciativa impulsada por varios diputados de la oposición, entre ellos Karol Cariola (PC), Gabriel Ascencio (DC), Daniel Núñez (PC) y Alejandra Sepúlveda (FRVS).

Se supone que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados iniciará esta semana el debate de un tema que ha sido rechazado con fuerza desde el Gobierno, y que afectaría a quienes poseen desde 17 mil millones de pesos.

Los cálculos indican que si esta propuesta se llega a convertir en ley, el Estado podría recibir cerca de seis mil 500 millones de dólares extras, que según el mismo proyecto serían empleados para financiar lo que ha sido llamado “Renta Básica de Emergencia”, que iría en directo beneficio del 80% de los hogares más vulnerables del país.

La primera sesión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados está fijada para mañana y comenzará ver este proyecto, que pretende imponer un tributo a quienes tengan un patrimonio bruto por sobre los US$22 millones.

Ese aporte se traduciría en la entrega de 475 dólares, o 370 mil pesos, a familias integradas por tres personas y llegaría al 80% de los hogares más vulnerables, por 3 meses.

Quienes tendrían que pagar son cerca de mil 900 personas naturales con domicilio en Chile, con bienes y derechos declarados al 31 de diciembre de 2019 ya sea en el país o en el extranjero.

En la reconocida lista Forbes de los multimillonarios a nivel mundial aparecen en 2020 ocho personas, entre ellas el Presidente Sebastián Piñera en el segundo puesto con 2 mil 800 millones de dólares, quienes suman un total de nada menos que 30 mil 300 millones de dólares de patrimonio.

El titular de Hacienda aseguró que la iniciativa "suena bien", pero "es caro de fiscalizar porque recauda poco" para el Estado.

Encabeza la lista Iris Fontova, viuda del empresario Andrónico Luksic Abaroa y matriarca del clan Luksic, aventajando por mucho al Presidente, pues su patrimonio es de 16 mil millones de dólares.

Si a estos ocho adinerados chilenos se les grava con el 2,5%, eso significaría que el Fisco recibiría de su parte 757,5 millones de dólares, es decir, alrededor del 12% de los seis mil 500 millones de dólares que se proyecta entregaría el impuesto a los casi dos mil “súper ricos” chilenos.

Los pros y contras del proyecto

Desde la mirada de un par de especialistas, revisamos lo bueno y lo malo de una iniciativa que, sin duda, va a dividir al Congreso y al país cuando sea tratada.

Gustavo Marcos Escobar, economista y académico de la Universidad Andrés Bello, señala que “el impuesto de forma transitoria a los ingresos permitiría financiar parte de los gastos que se requieren en los próximos años para impulsar la demanda agregada. Y aunque puede desincentivar la innovación y el emprendimiento, que mueven el crecimiento futuro, en Chile la innovación es financiada en buena medida por el Estado. Entonces, el efecto por el lado de desincentivar la innovación es bajo. El impacto en el emprendimiento está poco estudiado, pero es un tema para tener en cuenta. Como se plantea una subida transitoria, los efectos sobre los incentivos económicos no deberían ser permanentes, aunque sí influirían en el ciclo de inversiones”.

El experto añade que “para compensar, el Estado debe financiar obras sociales, por ejemplo, adelantar proyectos de vivienda social y buscar iniciativas con alta demanda laboral. Si el gasto va directamente a bonos de hogares, hay que hacer eso de forma diferida en el tiempo, en unos dos o tres meses más, para que la gente reciba una nueva batería de ayuda cuando se estén agotando el retiro del 10% de las AFP, el Ingreso Familiar de Emergencia, el bono no reembolsable de 500 mil pesos y el préstamo de casi dos millones de pesos sin intereses.

Por su parte, Álvaro Moraga, abogado y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, dice que “este es un proyecto inadmisible en lo jurídico, con un impacto insignificante en términos de recaudación. Lamentablemente, la izquierda insiste en instalar un discurso de división en momentos en los que se necesita unión entre los chilenos. Lo único que se busca es conseguir prensa para levantar un discurso de pobres versus ricos, que solo genera más pobreza. Si lo real fuera el interés por ayudar, lo que procedería sería patrocinar proyectos de ley distintos”.

El abogado explica que “es mejor modernizar el sistema de donaciones, para que las empresas y/o sus dueños puedan descontar de impuestos todo lo que donen en materia de salud y apoyo a los más desposeídos, sin que se les castigue con una multa del 40% del valor de lo donado cuando lo hacen, como es hoy. También deberían ser abordados los incentivos tributarios a la contratación, pues lo que necesita la gente hoy no es la limosna del Estado, sino que un país capaz de generar empleo formal y estable en el tiempo, con reglas claras que no sean cambiadas todos los días para atraer proyectos de inversión de largo plazo, que son los que generan no solo trabajo, sino que también las inversiones que se necesitan en innovación, tecnologías y desarrollo”.

Los más ricos del país

1° (96° del mundo)

Iris Fontova y familia (Grupo Luksic), 16 mil millones de dólares

Pagaría 400 millones de dólares (310 mil 872 millones de pesos)

2° (962°)

Sebastián Piñera y familia, 2 mil 800 millones de dólares

Pagaría 70 millones de dólares (54 mil 403 millones de pesos)

3° (1.038°)

Julio Ponce Lerou (Soquimich), 2 mil 500 millones de dólares

Pagaría 62,5 millones de dólares (48 mil 574 millones de pesos)

4° (1.050°)

Horst Paulmann y familia (Grupo Cencosud), 2 mil 500 millones de dólares

Pagaría 62,5 millones de dólares (48 mil 574 millones de pesos)

5° (1.174)

Jean Salata (Baring Private Equity Asia), 2 mil 300 millones de dólares

Pagaría 57,5 millones de dólares (44 mil 688 millones de pesos)

6° (1.640°)

Álvaro Saieh (Grupo CorpGroup), mil 500 millones de dólares

Pagaría 37,5 millones de dólares (29 mil 144 millones de pesos)

7° (1.757°)

Roberto Angelini (Grupo Angelini), mil 500 millones de dólares

Pagaría 37,5 millones de dólares (29 mil 144 millones de pesos)

8° (2.042°)

Patricia Angelini (Grupo Angelini), mil 200 millones de dólares

Pagaría 30 millones de dólares (23 mil 315 millones de pesos)