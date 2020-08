AFP Modelo: afiliados siguen reportando problemas con el pago del 10%

Pasan los días y los problemas con AFP Modelo continúan. Este miércoles varios afiliados han reportado problemas con la administradora en el pago del 10% de los fondos previsionales.

En Twitter cientos de usuarios señalan que el pago aún no ha sido depositado en sus cuentas pese a haber realizado el trámite el pasado jueves 30 de julio.

Otro de los reclamos, que no han tenido una respuesta de parte de la AFP Modelo, es que varios afiliados aseguran que el 10% fue descontado de su cartola de ahorro, pero no se ha visto reflejado en sus cuentas bancarias.

Hace unos días, AFP Modelo había señalado que a partir de esta semana comenzaría a pagar el 10% a sus afiliados.

No espero nada de ti y aún así logras decepcionarme. Quiero mi pinche plata!!!! #AfpModelo

#AfpModelo Ni siquiera tengo un correo de confirmación. Siendo que yo mandé la plata a la cuenta 2, donde no podía ser un tramite más fácil para ustedes. Más encima su pagina como la mierda

Yo viendo que #AfpModelo no me a depositado nada pic.twitter.com/Hmxpv49rWF

Solo queria recordarles que hice mi tramite el jueves 30.. y a varios ya le depositaron @AFPModelocl @BancoEstado . Ojala no se olviden de nosotros y cumplan con los plazos. Y no pase del 13 el pago. #AfpModelo #AfpModeloQuieroMi10

#AfpModelo ya me descontaron el dinero de la afp, y por que ctm no está en mi cuenta que les di para el depósito… ya poh muevan la raja inoperantes de mierda 😨

Oye porque no se puede ingresar a mi cuenta, quiero ver si aún está mi dinero en la cuenta, porque aún no me han pagado mi 10% #AfpModelo

