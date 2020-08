Hugo Gutiérrez y la polémica con la Armada: "Es una bajeza que se quieran meter con mi familia"

Hugo Gutiérrez volvió a reiterar que el personal de la Armada actuó con prepotencia cuando quiso controlarlo en medio de la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

Esta vez, en el programa Mentiras Verdaderas de La Red, el diputado del Partido Comunista reconoció haberse "asustado" cuando vio "entrar un vehículo contra el transito con las balizas encendidas".

Una tesis que el parlamentario ha mantenido desde hace un tiempo, pero ahora agregó que "la Armada ha judicializado el tema y a mí me complica, porque si se quieren meter conmigo yo lo entiendo, pero es una bajeza que se quiera meter con mi familia".

El diputado por el distrito 2, indicó que "toda la gente que anda conmigo anda con sus permisos" y que será en las instancias que correspondan donde lo acreditarán.

En el programa nocturno que conduce Eduardo Fuentes, Gutiérrez vio por primera vez el polémico video, el que reconoció que "no me había llamado la atención ver".

Durante el análisis, el congresista señaló que "en cientos de controles me han dejado pasar. En la credencial (de la Cámara) dice que tengo que tener libre circulación y desplazamiento", para explicar porqué no entregó su cédula de identidad.

Además, el parlamentario acusó una persecusión en su contra, ya que "estaba en un estacionamiento, no me salté ningún control, no iba a exceso de velocidad, yo no me negué a nada. Lo único que hice fue sacarle una foto a un regimiento".

Sobre las reiteradas polémicas en las que se ha visto involucrado, Gutiérrez reconoció "que soy bastante controversial. A veces se me pasa la mano, a veces me excedo, a veces me falta decir más verdades, pero trato de ser una persona comprometida con sus ideales"

