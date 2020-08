Jadue y carrera presidencial: "Nunca se ha dicho que vamos a instalar el comunismo"

Daniel Jadue, se mantiene como el rostro del Partido Comunista mejor evaluado. Incluso, el alcalde de Recoleta, junto a su par de Las Condes, Joaquín Lavín, lidera las preferencias presidenciales, según los datos revelados por la última encuesta Criteria.

Si bien no ha confirmado que buscará llegar a La Moneda, sí ha dicho que está "absolutamente disponible", y así lo confirma en entrevista con Publimetro: "esos desafíos son siempre atractivos", dice. Considerando eso es que ha preferido tomar distancia de las polémicas que rondan al PC. Frente al caso del diputado Hugo Gutiérrez, por ejemplo, se limitó a decir "no acepto abusos de nadie".

-¿Cómo analiza el apoyo que se le ha expresado?

Lo tomo con mucho orgullo, satisfacción y alegría. Orgullo por todo lo que hemos hecho; satisfacción porque el apoyo representa una valoración que ha trascendido con creces las fronteras de la comuna, y eso equivale a un reconocimiento a una gestión que ha logrado poner al centro de todas las discusiones al ser humano. Y alegres porque, además, hemos generado un impacto que ha invitado a reflexionar al país completo acerca del rol de los gobiernos locales.

-¿Considera que su gestión ha servido de ejemplo para otros alcaldes?

No tengo ninguna duda. La actitud de los gobiernos locales antes y después de la Farmacia Popular, es significativamente distinta. Hoy los gobiernos locales, de manera mucho más extendida, se caracterizan por estar permanentemente buscando innovación en política pública, para satisfacer en mayor medida las necesidades de su ciudad. Nosotros, de alguna u otra manera, hemos operado para ir cambiando el imaginario colectivo del país. Hemos ido aumentando la sensación de que los mismos beneficios que hay en Recoleta, puedan convertirse en beneficios para todos los ciudadanos.

-¿Eso es lo que lo ha motivado a mostrarse disponible a una candidatura presidencial?

Yo nunca he dicho que quiero ser presidente de Chile. Nunca he dicho que hemos lanzado una candidatura. Esto lo ha puesto sobre la mesa la ciudadanía que ve que los beneficios que hay en Recoleta podrían ser para todo Chile, y que sienten que, con ellos, este país sería mucho mejor.

-¿Pero se ve como precandidato o entrando a La Moneda?

Nunca me lo he imaginado, pero yo creo que cuando uno ha dedicado toda la vida a una sola actividad de manera preferente, tanto de manera voluntaria o más profesional, los desafíos más grande que se imponen son siempre atractivos. Es algo que está sobre la mesa, pero que no ha nacido ni va a nacer desde nosotros.

-¿Su propuesta sirve para derribar los mitos o "temores" que hay en torno al comunismo?

Eso es una caricatura que ya no representa la realidad. Muchos dicen que los chilenos no votan por lo comunistas, pero cuando se mira la realidad, nuestros diputados casi siempre son la primera mayoría y nuestros alcaldes siempre ganan con porcentajes tremendamente elevados. En esos lugares no hay marcianos ni extranjeros, hay chilenos.

Llama la atención que quienes promueven esa caricatura del miedo, los cómplices de las violaciones a los derechos humanos y quienes promueven la dictadura, tienen derecho a ser candidatos, pero los comunistas no. Todos ellos comparten la administración de un modelo que nos llevó hasta el 18 de octubre. Se han beneficiado de los privilegios de este modelo. Hay una intención de mantener todo como está, evitando que lleguen al poder los únicos que de verdad tienen compromiso para cambiar las cosas.

-¿Y cómo sería el modelo comunista que instauraría en Chile?

Si llegamos a La Moneda, no vamos a llegar solos. Por lo tanto, el proyecto que va a llegar a La Moneda no es el del partido, sino que es el del conglomerado más amplio que logremos formar. Tampoco está en discusión si vamos a instalar o no el comunismo, eso nunca se ha dicho. Nosotros tenemos programa, pero no tenemos un proyecto. Sí tenemos un trayecto, una dirección hacia donde queremos avanzar. Eso es la seguridad social, la justicia, la igualdad de oportunidad, equidad y que seamos todos iguales ante la ley, cosas que hoy no suceden. En esa dirección vamos a avanzar con todos que quieran transformar de verdad este país. Estamos dispuestos a apoyar al candidato que surja de la primaria abierta posible, ojalá de toda la centroizquierda.

-Entendiendo que hoy existe más de una oposición ¿Cuál es el espectro político al que invita? ¿Incluye a la DC?

Tenemos la disposición a que sea una unidad política y social más amplia. Nuestro partido no veta a nadie. Pero llama la atención que a algunos sectores les gusta caminar con los comunistas cuando toca que nosotros votemos por ellos, pero pareciera que no están dispuestos cuando ellos tienen que votar por un comunista.

Si logramos conformar una unidad amplia, tiene que ser con el objetivo de transformar Chile. Segundo, esperamos que si ganamos, ninguno salga a decir que no leyeron el programa que firmaron. Recuerdo cuando en tiempos de Michelle Bachelet la DC empezó a atornillar al revés, y su presidente de esa época salió a decir que no leyó el programa. Eso es de la mayor irresponsabilidad política que conozco.

-Tiene que haber condiciones…

No son condiciones, es la base mínima de un entendimiento. Ellos han estado durante mucho tiempo en la lógica de diferenciarse. Cuando son gobierno se comportan como oposición, y cuando son oposición se comportan como si fueran del gobierno. Eso no es una sociedad deseable, no sólo para nosotros, sino que para nadie.

-Les acomoda ser bisagra

Si les gusta jugar ese rol, lo deberán definir ellos. Lo que sí, nosotros tenemos una diferencia con algunos que acá creen que pueden gobernar todos, ladrones, terroristas, estafadores de banco, pero no los comunistas. Les recordamos que quienes dicen eso fueron los que diseñaron el CAE, el Transantiago, los que privatizaron las sanitarias, las carreteras, y nos llama la atención tanta animadversión cuando nosotros no hemos estado en los gobiernos que nos llevaron así.

-¿Cómo ve el siguiente año si es que decide ir a primarias presidenciales?

Con estricta sujeción a todas las leyes.

-Pero si le va mal en la reelección por Recoleta ¿qué escenario se plantea?

En la reelección yo creo que nos va a ir muy bien, aspiramos a seguir incrementando nuestros votos acá en Recoleta, porque hay un proyecto que hay que proyectar y consolidar. No depende de una persona, este es el programa del PC, por lo que le puede dar continuidad cualquiera de los nuestros. Lo primero es la reelección acá y después lo que venga, porque la ley establece las fórmulas en cómo eso puede hacerse, y es viable.

-En ese camino ¿qué nuevos proyectos vienen para Recoleta y que luego podrían ser de carácter nacional?

Estamos a punto de abrir una residencia para jóvenes y adolescentes municipal. Eso está a punto de iniciarse, ha tenido demora por el tema de la pandemia, pero hay un conjunto de proyectos que van a seguir saliendo. Nosotros no anticipamos, inauguramos.

-¿Qué se puede adelantar de esa residencia?

Es un organismo colaborador del Sename. Nuestros residentes van a tener a disposición todos los beneficios municipales. Van a contar, como si fueran propios, con nuestros centros deportivos, culturales, escuelas, nuestro consultorio, van a tener tutores y una asistencia permanente en términos jurídicos.

-En el ámbito de la discusión constitucional, ¿está convencido del triunfo del Apruebo?

Entre octubre y la pandemia, claramente se generó la necesidad en todo Chile de superar este modelo y cambiar la Constitución. Si ya estaba la idea instalada, con el pésimo manejo de la pandemia y la debilidad estructural de nuestro sistema de salud, la gente está más convencida que nunca de que esto tiene que cambiar. Vamos a formar en breve una asociación de municipios constituyentes, que va a velar por promover la discusión, asegurar el cumplimiento del itinerario y promover la participación en las comunas.

-¿Ve espacio para que la fecha nuevamente se corra?

Socialmente creo que no hay espacio, pero veo que hay sectores del oficialismo que sí están interesados en correr y ojalá suspender el proceso. Pero no creo que tengan la fuerza. Y espero que el movimiento social logre aislar la violencia. Y espero que el gobierno abandone la tesis de criminalizar al movimiento social. Ojalá todos podamos condenar tanto la violencia como las violaciones a los derechos humanos, manteniendo a raya a un gobierno que ha sido extremadamente laxo en defender los derechos humanos y se ha comprometido con las violaciones a los mismos.