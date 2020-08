Evelyn Matthei y la situación migratoria: "Hay que empezar a limitar la cantidad de gente que entra a Chile"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Mattehi, se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Víctor Pérez, quien calificó como "contraproducente" replicar el modelo migratorio que permitió el arribo de haitianos al país.

"Hay que empezar a limitar la cantidad de gente que entra a Chile", manifestó la jefa comunal de Providencia, en entrevista con CNN.

"No tenemos capacidad en los consultorios, en los colegios, están viviendo en condiciones infrahumanas y aceptan muchas veces, porque no les queda otra, trabajos en condiciones que no son adecuadas y al mismo tiempo le están quitando los empleos a los chilenos", continuó.

En dicha entrevista, a Mattehi se le planteó que informes de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo establecen lo contrario, ante lo que respondió que "no he leído ese artículo, pero no me calza con lo que he visto".

Cabe recordar que ayer miércoles, el ministro Víctor Pérez sostuvo que no se puede replicar la política migratoria del 2017. Según el secretario de Estado "es contraproducente por la realidad que estamos viviendo que repliquemos el modelo que se utilizó con los inmigrantes haitianos, porque todo el país sabe que eso fue dañino para el país y para los haitianos".