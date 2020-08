Detenido el creador del famoso antivirus McAfee: llevaba una tanga en lugar de una mascarilla

Un curioso y extraño incidente pasó en un aeropuerto de Noruega el lunes, luego de que el creador del famoso antivirus, John McAfee, fue detenido por no llevar una mascarilla correcta: estaba ocupando una tanga.

El propio McAfee fue contando lo que pasaba en su Twitter. "Visité Cataluña justo antes de que Europa prohibiera viajar a los catalanes. Intenté regresar a Alemania y se me negó la entrada. Exigieron que usemos mascarillas. Me puse la mascarilla de tanga. Exigieron que la reemplace. Lo rechacé. Pelea. Cárcel. Ojo morado"

McAfee, de 74 años, se negó cambiar su mascarilla "por el bien de mi salud, es lo más seguro que tengo disponible y me niego a usar cualquier otra cosa". Esto porque, según él, respiraría su propio CO2, y comentó que las mascarillas no son recomendadas para personas con problemas respiratorios. Y aseguró que este tipo de contención ayuda para las bacterias, no para los virus.

Una vez que fue detenido, su esposa tomó el control de su red social: "Controlaré la cuenta de John hasta que se escape (método habitual), soborne a alguien (muy rápido, podría salir en unas pocas horas), contrate al abogado adecuado (serán unos días) o se convierta en el director de la cárcel, en cuyo caso tendremos que expulsarlo", dijo.

También agregó que McAfee había logrado enviarle champán mientras estaba retenida en la sala del aeropuerto. "¡John es la única persona que conozco que puede conseguirte champán mientras está detenido!".

Ambos acusaron que fue un caso de discriminación por sus creencias.

Update:

Here I was 2 hours ago. John is the only person I know that can get you champagne while being detained!

More updates coming. pic.twitter.com/mT6TBd15ch

— John McAfee (@officialmcafee) August 10, 2020