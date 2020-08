Presidente Colmed de Punta Arenas: "No sirve el 'Paso a Paso' hacia atrás, se debería volver inmediatamente a cuarentena"

Punta Arenas está enfrentando un segundo rebrote de coronavirus que podría llevarlos a un nuevo peak. Sin embargo, tanto su alcalde Claudio Radonich, como el presidente del Colegio Médico de la zona, Gonzalo Sáez, concuerdan en que la experiencia del primer contagio ha servido para estar mejor preparados.

Sin embargo, por una parte Radonich considera que el "Paso a paso" aplica bien a la realidad del país, por permitir distintas etapas por zona. Por su parte, Sáez lo critica, pero desde otra arista. Considera que al retroceder en las etapas no debería ser paso a paso y se debería partir de cero: es decir, volver a la cuarentena total. A continuación, una entrevista al presidente zonal del Colmed, Gonzalo Sáez.

¿Están mejor preparados que en abril, cuando ocurrió el primer brote?

-Tenemos ventajas y desventajas respecto al brote de abril. Sin duda, el testeo hoy es mayor que al inicio de la pandemia. También se mejoró la capacidad de aislar a los contactos con casos. La investigación de casos es más rápida, hay mejor trasabilidad. Aquí lo importante es el testeo, aislamiento y trasabilidad.

¿Y en desventajas?

La desventaja, es que nuestras camas de UCI están mas ocupadas por pacientes no Covid que antes. No tenemos la capacidad de paciente crítico que la teníamos en abril.

¿Pero cómo va el porcentaje de ocupación?

-Poco menos o alrededor del 75%.

Aún queda un margen, pero ¿Por qué aumentó?

-La mayor explicación es porque durante 3 meses estuvimos postergando pacientes que requerían tratamientos, de otras patologías. Y algunos se pusieron graves, otro no podían esperar más. Además, a medida que aumentas movilidad llegan otras realidades que atender, como por ejemplo, accidentes de tránsito.

Colmed - Gentileza

¿El Minsal está al tanto?

-En eso la comunicación siempre se ha mantenido abierta. Pero a mayor presión, tendremos que retroceder. Volvimos a fase 2, y a mí me parece un poco insuficiente.

¿Respecto al plan"Paso a paso"?

-No sirve el 'Paso a Paso' hacia atrás, debería volver inmediatamente a cuarentena. Si uno quiere hacer una estrategia me haría más lógica volver a la restricción más fuerte. El "Paso a paso" esta hecho para desconfinar, pero no para reconfinar. Se entiende que se va soltando lentamente. Pero no se entiende que, teniendo un brote, se vuelva para atrás despacio o "paso a paso".

¿Lo han expresado a la autoridad?

-Sí, el Colmed en Santiago está al tanto. Y se ha planteado en la mesa también.

¿Crees que el actual rebrote pueda ser grave en Punta Arenas? ¿Están más preparados?

-Pasamos de 6 camas a 24. Respiradores tenemos, además teníamos la opción de las máquinas de anestesia. En algún momento, no se si lo recuerdas, pero en abril la situación fue bastante critica. Trasladamos 15 pacientes a Santiago. Esperemos que ahora no se llegue a eso.

Hoy tenemos mejor preparación, mejores herramientas, mejores tratamientos en la UCI. Tenemos algunas ventajas que la experiencia nos ha dado en estos meses. Eso es desde la puerta del hospital hacia adentro.

¿Y hacia afuera?

-Yo le quiero recordar a la gente que es muy importante, antes de la preparación, experiencia y desempeño de los profesionales de la salud, el autocuidado. El distanciamiento físico. Evitar aglomeraciones. Es un tema que creo que no se ha comunicado bien.

¿Por qué?

-Se están creando mensajes contradictorios. Pedimos que hagan distanciamiento, pero el ministro sale hablando de un posible regreso a clases. Se habla de grandes cifras de contagios, pero se dice que van a abrir Torres del Paine.

Y también hay irresponsabilidad de los medios. Pocos medios nacionales muestran lo que está pasando acá, con el rebrote. La mayoría muestra cómo en Santiago están bajando los casos y se están preparando para la "nueva normalidad" y eso genera un sentimiento de relajo. La gente de región igual consume medios nacionales, ve la televisión, y se queda con la sensación de que esto va a la baja, siendo que estamos pasando por una segunda ola.