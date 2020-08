Cómo jugar a la PlayStation 4 en tu móvil Android y desde cualquier parte

El juego remoto de la Playstation 4 está disponible desde hace bastante tiempo. Sin embargo, en un inicio esta función era un exclusivo de los celulares Sony Xperia. ¿Sabías que se pueden conectar otros equipos? Si, porque puedes contar cualquier smartphone Android o Apple. La aplicación se llama "Remote Play" y te permite continuar tu juego desde el smartphone, pudiendo apagar el televisor. Si compartes tu dormitorio con algún hermano, hermana o tu pareja, y quieres seguir jugando de noche, puede ser una función bastante útil.

Ojo con el equipo que utilices

La transmisión no es algo que resista cualquier teléfono, al menos no con la calidad necesaria. En este sentido, si bien no es necesario un celular 100% gamer, si se recomienda el uso de gama alta (y que tenga una buena tasa de refresco de pantalla). Por ejemplo, la familia de smartphones S20 vienen optimizados para juego, en especial su modelo más avanzado el S20 Ultra. Con ese equipo, no debieses presentar problemas para, por ejemplo, jugar una increíble carrera de "Need For Speed" en la palma de tu mano, mientras el televisor está apagado.

Para que la conexión sea óptima, lo ideal es que la consola esté conectada al router a través del cable de red y que dispongas de una conexión con fibra óptica para asegurar la latencia mínima con grandes capacidades de descarga y subida de datos.

Una vez cumples todos los requisitos, llega el momento de comenzar con los pasos necesarios.

Paso a paso

Tu PlayStation 4 debe estar actualizada a la versión 7.00 o superior. Es imprescindible para que el juego en streaming funcione con Android.

Abre la aplicación PS4 Remote Play en el móvil.

Confirma las condiciones de uso e inicia sesión con tu cuenta de PlayStation.

La aplicación buscará tu consola. Esta debe estar conectada para que se registre con la aplicación.

En el caso de que PS4 Remote Play no detecte la consola automáticamente, ve a tu PS4, entra en los ajustes, desciende hasta «Ajustes de conexión del uso a distancia» y pulsa en «Añadir dispositivo». Aprieta en «Registrar manualmente» dentro de la aplicación del móvil y escribe el código que aparece en la televisión conectada a la PS4

La aplicación arrancará replicando la pantalla en el teléfono. Por defecto tienes controles táctiles en pantalla (algo engorrosos en horizontal), pero puedes conectar al teléfono el mando de tu PS4: solo debes seguir este tutorial. Eso sí, tiene una limitación: el control a distancia con el mando solo es compatible con móviles que tengan Android 10.

Si quieres jugar fuera de casa cuando te apetezca, te recomendamos que actives el permiso para el uso a distancia en reposo. Para ello, ve a los ajustes de tu PS4, entra en «Ajustes de ahorro de energía» y, después, accede a «Establecer funciones disponibles en modo de reposo». Solo debes marcar las opciones de «Mantenerse conectado» a Internet y «Habilitar encendido de la PS4 desde la red».

Ya lo tienes todo listo. Una vez salgas de casa, podrás acceder en todo momento a tu PlayStation 4, y jugar a los juegos que tengas descargados, desde tu móvil Android y la aplicación PS4 Remote Play. Puedes arrancar la consola a distancia, incluso apagarla. Aunque eso sí, acuérdate de marcar "Entrar en modo de reposo" si quieres encenderla desde la red.

Curiosidad extra: se le puede conectar un control de PS4 al S20

Puedes usar un controlador inalámbrico PS4 para jugar tus juegos favoritos en un Galaxy S20. La cantidad de juegos que admiten completamente controladores externos aumenta día a día, y eso incluye el popular Call of Duty: Mobile.

El controlador inalámbrico PS4 en realidad usa Bluetooth para conectarse a la consola. Por lo tanto, podrá vincularlo con su teléfono como los dispositivos Bluetooth habituales. Dicho esto, esto es lo que debes hacer:

Para comenzar, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para bajar el tono de notificación. Esto mostrará la configuración rápida de los servicios habituales, incluido Bluetooth. Mantenga presionado el ícono de Bluetooth para abrir su configuración. Toque el interruptor de alternancia Bluetooth para habilitarlo. Esto hará que el teléfono busque dispositivos cercanos. En el control, debe presionar y mantener presionados los botones PS y Compartir durante unos segundos. Una vez que la luz del control comience a parpadear, suelte ambos botones, ya que es una señal de que ya está en modo de emparejamiento. Volviendo a su teléfono, toque Escanear si aún no ha detectado el control. Cuando aparezca una ventana de diálogo, toque Aceptar. Cuando se completa el emparejamiento, la luz del controlador se vuelve azul.

¡Listo!