Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas: "El rebrote debe ser una alerta"

La ciudad de Punta Arenas registra un rebrote de coronavirus. El lunes, se notificaron 55 casos nuevos durante las últimas 24 horas con 549 exámenes de PCR y una positividad del 10%. La región superó ese día los 2.073 casos. Y aunque pueda parecer un número menor, corresponde una tasa de notificación de 1.161 por 100 cada mil habitantes.

El mes de abril, Punta Arenas fue la primera ciudad del país en registrar un notorio peak. En Santiago ocurrió varios meses después. En aquella oportunidad, Publimetro conversó con el alcalde Claudio Radonich.

Lo contactamos nuevamente para saber qué podría pasar en el resto de país y conocer las lecciones que les está dejando esta segunda ola de casos en su zona.

Una vez contactado, el alcalde nos pidió esperar unos 20 minutos antes de llamar para la entrevista. Se encontraba en terreno, repartiendo canastas de alimentación. Nos envió una foto, desde el vehículo municipal en el que se trasladaba.

La nieve estaba presente. Al iniciar la conversación, estaba terminando de coordinar unos detalles. en su voz se notó la urgencia de coordinar esta ayuda en una ciudad que no sólo está siendo azotada por el coronavirus, sino que también por un crudo invierno aún presente.

¿Debe ser este rebrote de casos en Punta Arenas una alerta para el resto del país?

– De todas maneras. Nuestro peak fue en abril, el de Santiago fue en julio.Esto indica que nuestro proceso es similar al que se está viviendo en Europa o en Asia. Con ciudades que después de tener un peak fueron confinadas con cuarentenas bien duras. Luego, las ciudades comenzaron poco a poco a tener funcionamiento y actividades que estaban clausuradas. Industria, comercio construcción. Ahí hay un riesgo. Pero no solo en esas áreas. Santiago podría tener otro peak. Es importante reforzar los hábitos de higiene. Se ha hecho respecto a lo laboral, pero no ha habido un esfuerzo comunicacional para destacar que estas medidas tienen que que seguir en la casa.

¿Qué aspectos cree que se deben reforzar?

– No sacas nada con cuidarte en el trabajo, si no lo sigues haciendo todo el día. Si te juntas con tu pareja que trabaja en otra parte, puedes contagiarte. Hay que erradicar la idea de que el virus tiene horario de oficina, de 9 am a 6 pm. También puede estar en casa. Acá hemos aumentado de manera importante el testeo. Como municipalidad vamos a comenzar la próxima semana con los testeos masivos, pero en barrios. Lo que estamos buscando es mejorar de forma muy importante la trasabalidad.

Y en ese sentido, ¿cree que el “Paso a paso” ha sido una buena medida?

– Si, porque Chile es diverso. Y la medida entiende que los casos pueden ser distintos en otras regiones. Pero hemos ido aprendiendo. Retroceder fue una luz naranja, de advertencia. Esperamos no volver a una cuarentena total. Pero si se debe hacer, lo haremos sin duda. Insisto, si hubiese una sobre enciclopedia de cómo superar estas cuarentenas, ya la hubiésemos comprado.

¿Cómo va avanzando Punta Arenas en medio del rebrote?

– Me gustaría que las personas refuercen los hábitos diarios. Yo espero que en unos meses más reativemos el turismo y seamos “Punta Arenas, destino seguro”. Pero esto hay que hacerlo con calma. Esperando que estén las condiciones sanitarias. Lo más importante es el testeo y una buena trasabilidad. Hemos tenido reuniones con la industria pesquera.

Una arista importante, ¿y qué se ha planteado?

– Me reuní con ellos y con la industria de pesca en alta mar que es muy importante acá. Porque el esfuerzo de testeo del Estado estaba entregado a las pesqueras, salmoneras y a la industria marítima. Claramente, lo que queremos nosotros es que el esfuerzo del Estado vaya a los vecinos, a los barrios. Las grandes empresas pueden acceder a la mutualidad. Por eso invitamos a la Seremi de Trabajo, para que el sistema opere y que la mutualidad tenga un rol más activo en el testeo de las empresas. Y así, que el esfuerzo nuestro vaya más hacia los barrios.

En la entrevista anterior, usted pidió que no se dieran tantos permisos en cuarentena. ¿Avanzó el Gobierno en esa materia?

– Sí, tuve respuesta. Ahora los permisos fueron restringidos. Creo que fue resultado del aprendizaje práctico. Se aprendió del comportamiento que tuvimos. E incluso sirvió para la cuarentena que hubo en Santiago. Insisto, si hubiese escrito una enciclopedia sobre como superar esto, ya sería millonario. El tema es que hemos ido paso a paso, aprendiendo de esta experiencia. Fuimos los primeros que tuvimos estos peak en abril, ahora estamos viendo como manejar esta segunda ola, en la que también estamos siendo los primeros. Debe ser una alerta.

¿Cómo evalúa este finde semana que pasó? ¿Vio más gente en las calles?

– El comportamiento que tuvimos este fin de semana fue bastante movido. Hay una preocupación, un cambio de comportamiento. Vamos a tener que perseverar en disminuir la movilidad. Esto pasa por concentrarnos solamente en industrias, comercios oficinas. Hay que abordar con más fuerza los hábitos sanitarios de la gente. Esto fue una luz de alerta, insisto. Nadie quiere volver a una cuarentena. Es un paso muy complicado, pero de ser necesario, por supuesto que se tiene que también evaluar. Siempre estamos priorizando la seguridad sanitaria.

¿El tema del pago de las AFP ha sido un factor para que la gente salga más?

– Respecto a las filas para el pago del 10%, hemos tenido mucha nieve. Bonito pero para hacer una fila es complejo. Pero si, la gente salió bastante. Por eso tenemos cuatro colegios con sus gimnasios abiertos para evitar estas filas. Y ahí pueden consultar varios tramites. Manteniendo la distancia, pero calefaccionados. También pueden consultar el tema del bono clase media, de los apoyos a hogares, etc. También para el pago de permisos de circulación. Esta ultima semana abrimos dos más, por el bono clase media que todos los días ha estado lleno, también por el crédito. Queremos impedir esas aglomeraciones.

El cementerio sigue cerrado los fines de semana, para evitar las aglomeraciones por visitas. Los espacios comunes de los edificios sociales igual los sanitizamos seguido. Estamos trabajando muy firmes por evitar que este segundo brote cobre más fuerza, en base a la experiencia anterior.

Con su experiencia en la zona, ¿qué le diría a la población en general?

– Que se cuiden. Este es un tema de todos los días, el autocuidado es fundamental. Mientras no haya vacuna el autocuidado es fundamental. Avisar los sínomas también. Hemos visto que hay miedo a perder el trabajo y hay personas que por no perder el trabajo, no avisan. Por eso hemos tenido reuniones con salud, mutuales y trabajo, para hacer un marco que le de seguridad a los trabajadores. Porque aquí lo más clave es la higiene personal, las medidas, pero por sobre todo, la trasabilidad y el testeo.