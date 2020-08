Así es la realidad de las escuelas que están funcionando: con permiso del Mineduc

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, reveló a Publimetro que para abrir la Escuela Puerto Harris en Isla Dawson, los 48 apoderados del establecimiento enviaron una carta al Ministerio de Educación (Mineduc). El ministerio autorizó el funcionamiento, siempre y cuando estuvieran las condiciones y resguardos necesarios.

Al tomar contacto con el Mineduc, la información fue confirmada: son 14 establecimientos los que, pese a la pandemia, están realizando clases. Conversamos con Michelle Hernández, docente y administradora de la Escuela Ignacio Carrera Pinto de Timaukel, su cargo es como de directora.

Isla Dawson, toma aérea del lugar. / Gentileza Municipalidad de Punta Arenas

"Esto en la ciudad no se podría aplicar"

¿Cómo ha evualado el retorno de los niños? “Para nosotros no fue tan complejo, porque acá no hay casos de covid”. “Para nosotros esto no es un regreso, es un Plan de acompañamiento que diseñamos para apoyar a los niños con el contenido”, agregó. Hernández considera que “esto no sirve en la ciudad, no se podría aplicar”.

¿Por qué? La representante de la Escuela Ignacio Carrera Pinto señala que la posibilidad de que un niño se contagie en Timaukel es bajísima. Solo podría pasar si algún familiar viajara a Punta Arenas y volviera contagiado sin hacer una cuarentena. En esa comuna no han tenido ningún caso de coronavirus.

Un lugar libre de coronavirus

Además de no tener casos, Timaukel es un lugar aislado. Timaukel es una pequeña comuna ubicada en Tierra del Fuego. La localidad tiene menos de 500 habitantes. Todos los estudiantes viven muy cerca de la escuela.

Michelle nos relata que para ellos la pandemia ha sido casi inexistente. Los niños se reúnen a jugar libremente por los campos. Y pese a que en sus casas y tiempo libre tienen esa libertad, a la hora de volver a la escuela están cumpliendo con un exigente protocolo.

La docente destacó que los apoderados incluso firmaron un documento de condiciones donde, si alguno sale de la comuna, debe guardar cuarentena, para evitar al 100% que alguien se contagie.

Imágenes de Isla Dawson que muestran lo aisladas de las zonas. / Gentileza Municipalidad de Punta Arenas

Apoderados organizados

Los alumnos asisten en jornadas diferidas, pese a que son solo 22 matriculados. Hoy, en cada jornada, solo hay 6 niños por sala. Dentro de la sala se cumplen las distancias entre los pupitres, además los alumnos usan escudos faciales. "Algo que ha sido complicado para los niños que usan lentes", dice la docente.

Según Hernández no ha sido difícil mantener a los niños separados. “Llegaron con un comportamiento distinto, y nosotros también hemos reforzado las nuevas formas de convivir. Tenemos niños desde los 4 años”, detacó. La profesora agregó que las mamás siempre preguntaban “¿Tía cuando vuelven, si acá no hay covid-19?”. El 100% de los apoderados pidió el retorno.

Gentileza Municipalidad de Punta Arenas

¿Qué se le pide a los establecimientos?

Re abrir un establecimiento educacional en medio de la pandemia, no es imposible. Los establecimientos que quieran retornar a clases presenciales deberán hacer la solicitud al Ministerio de Educación, a través de las Seremías. Y luego, deben cumplir con siete pasos.

El primero, apunta a cumplir con las condiciones sanitarias. El establecimiento se debe encontrar en un territorio donde existan condiciones sanitarias aptas para el regreso a clases.

En el segundo punto, se deben cumplir los protocolos. Éstos serán entregados por el Ministerio de Educación. Apuntan a medidas de salud, de limpieza y desinfección y protocolo de medidas sanitarias. El establecimiento deberá revisar y aplicar los protocolos. Luego, el ministerio les enviará un “Kit Inicial de Cuidado Sanitario”.

Lo reciben los establecimientos suvbencionados. En el cuarto paso, el establecimiento definirá medidas de organización y funcionamiento para cumplir con lo anterior. El quinto punto, apunta a compartir esta información de planificación con la comunidad educativa. El el penúltimo paso, esto se concentra a través de una inducción para docentes y asistentes de la educación. Finalmente, el establecimiento deberá entregar el plan oficial de reapertura gradual a la Sereremía de Educación.