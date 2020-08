FreeFortnite: Apple y Google quitan a "Fortnite" de sus tiendas y Epic Games respondió con un video

Luego de que Epic Games presentó una nueva modalidad de pago al interior de Fortnite, App Store, la tienda de aplicaciones de los dispositivos Apple, retiró el popular videojuego. Desde Apple calificaron al movimiento de Epic Games como "desafortunado".

El desarrollador anunció un 20% de descuento a todos los jugadores que comprarn créditos del juego directamente a Epic, sin que la transacción fuera a través de Apple o Google. No es algo nuevo para una aplicación dentro de las tiendas de apps, de acuerdo a Epic, pues aplicaciones como Amazon o Best Buy hacen lo mismo. Unas horas más tarde, Google tomó la misma decisión y quitó el juego de "PlayStore".

Tras la eliminación del juego desde la tienda de Apple, Epic games respondió. Y al parecer tenían todo preparado. Epic Games anunció el lanzamiento de un cortometraje al interior del videojuego.

Es una parodia de un emblemático comercial de Apple. En el video hacen llamado a “unirse a la batalla” contra una manzana que es presentada como un opresor. de ahí, nació el hashtag #FreeFortnite. Ha marcado tendencia en Twitter a nivel global.

En 1984, Apple realizó un comercial, bajo la dirección de Ridley Scott. presentaba una historia de ciencia ficción. Fue utilizado para presentar su nuevo computador personal.

La frase símbolo del comercial fue: “El 24 de enero, Apple Computer va a introducir a Macintosh. Y vas a ver por qué 1984 no será como ’1984′”. Aludía a la novela de George Orwell del mismo nombre.

Contra una "manzana opresora", Epic Games lanzó su respuesta. “Epic Games ha desafiado el monopolio de la App Store. En represalia, Apple está boqueando a Fortnite de miles de millones de dispositivos. Únete a la pelea para impedir que 2020 se convierta en 1984″, se lee en el nuevo comercial.

Sin duda una respuesta con estilo. Pero no será la única acción por parte de Epic Games. También tomarán acciones legales. Demandarán a la manzana por emplear prácticas monopólicas y restringir los mercados digitales. Por ahora, presentaron una medida cautelar en pro de una “competencia leal” en los mercados de distribución de aplicaciones y su procesamiento de pagos.

