Ignacio Briones y sus definiciones: "Todos tenemos derecho a ser elite"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, entregó su visión sobre el comportamiento de la elite chilena durante el período que le ha tocado estar al mando de la billetera fiscal, enfrentando el estallido social y la pandemia. En ese sentido, el secretario de Estado dio sus definiciones al respecto.

"Es innegable que hay un problema de legitimidad de la elite. Reconocer aquello te obliga a diversificar esa elite y hacerla más inclusiva. Pero eso es muy distinto a decir que no debe haber una elite. Hay sectores extremos que lo plantean. Yo creo que la pregunta de fondo es cómo hacemos para que esa elite sea más diversa. Yo me encuentro cien por ciento en esa vereda", estableció Briones en entrevista con The Clinic.

El titular de Hacienda sostuvo que "en Chile tenemos una elite que se ha ido diversificando, pero todavía es súper cerrada. Tiene que abrirse. Todos tenemos derecho a ser elite; a tener oportunidades para ser elite. Y eso requiere una cancha pareja de oportunidades, menos clasismo y la reivindicación del mérito".

"Pero reivindicar eso es bien distinto a poner como antagónico a la elite versus el resto, porque eso es caer en los buenos y en los malos. Cuando los países caen en eso, sin darse cuenta caen en las manos del populismo y con las nefastas consecuencias que eso tiene", continuó.

Críticas y carrera política

Respecto a las críticas que ha recibido su gestión en el Gobierno por responder de forma lenta ante las urgencias sociales, Briones comentó que "en una pandemia de esta magnitud, todo lo que uno haga puede ser insuficiente. Sin duda que se podría haber hecho mejor. Pero pese a todo, hoy tenemos una política social que abarca a 1 de cada 3 chilenos. ¿Es poco? ¿Qué países pueden decir lo mismo? Con distancia, cuando ya estemos sintiendo el aire fresco, va a quedar bastante claro lo que se ha hecho por el país".

Por otro lado, el ex embajador chileno ante la OCDE descartó proyectarse en otro ámbito político, por ejemplo postulando al Parlamento. "Tengo un desafío enorme. Este barco está atravesando una tormenta muy, muy grande. Y uno no puede abandonar el barco. Hay que llevarlo a puerto pese a que las aguas estén turbulentas. Eso es lo que me motiva. Por eso estoy acá. No hay objetivos ocultos. Me da lo mismo mi popularidad. No tengo un objetivo de ser candidato a nada", aseguró.