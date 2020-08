La amargura de "Miel Gibson": a emprendedora chilena le llegó demanda del actor por uso de imagen y nombre

La pandemia le jugó una mala pasada a la experta en neurociencias aplicada a la educación, Johana Agurto (40). Tenía un buen trabajo y estable antes que llegara el coronavirus al país, y como muchos chilenos, perdió su fuente laboral.

Como madre de cuatro hijos y jefa de hogar, de inmediato tuvo que reinventarse y creó un emprendimiento de miel a fines del mes de junio. A través de Twitter e Instagram comenzó a ofrecer el producto, el que llamó: Miel Gibson, jugando con el nombre del actor que diera vida a William Wallace en la película "Corazón Valiente".

Y la buena racha de su emprendimiento tuvo un traspié ayer miércoles, cuando a Johana le llegó un correo electrónico de un bufete de abogados, que representa a la estrella de Hollywood, Mel Gibson.

"Lo traduje, y me están acusando de fraude, me advierten que si al viernes no saco el nombre y las fotos del producto me demandan", cuenta Johana a Publimetro. "Estoy muy asustada, porque yo soy sola con mis cuatro hijos, soy el sustento de mi hogar, entonces si me pasa algo con esto", agregó.

Al publicar lo ocurrido en Twitter, Miel Gibson alcanzó total popularidad y también apoyo. Hasta del conductor Leo Caprile, quien le explicó que hace unos años, un hombre le puso su nombre a su negocio en Nancagua, y que no quiso demandarlo, a pesar del consejo de los abogados.

Hasta q me llegaron las amenazas de los abogados del Mel…. todo xq hubo un grupo de maricones q lo @ a él o sus abogados acusándome. Serán ahora, esos q van a ayudarme a pagar la demanda? Van a mantener a mis hijos? Van a sacarme de este problema? Necesito ayuda 🐝😔🐝 — Miel Gibson🍯🐝 (@Miel_Gibson_) August 13, 2020

@Miel_Gibson_ Querida Miel: Hace unos años, este señor le puso mi nombre a su local en Nancagua. Abogados me ofrecieron demandarlo, pero para qué complicarle la vida a un trabajador. Hay que ser generoso. Ojalá Mel atine, seguro es un tema de abogados cazafortunas. Eso. pic.twitter.com/kiCBeHIGFa — leo caprile (@leocaprile) August 13, 2020

¿Y ahora qué?

Johana nos cuenta que primero quiere pensar bien cada paso, pero que ya hay abogados expertos en registro de marcas que le han ofrecido asesorías.

"Necesito vaciar las ideas y esperar si realmente la demanda se hace efectiva", asegura.