Máxima tensión entre EEUU e Irán: fuerzas iraquíes toman petrolero cerca de Estrecho Ormuz

La Armada iraní abordó y detuvo brevemente un petrolero de bandera liberiana cerca del estratégico Estrecho de Ormuz en un momento de gran tensión entre Irán y Estados Unidos, dijo un funcionario militar estadounidense el jueves.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos publicó un video en blanco y negro que mostraba lo que parecían ser fuerzas especiales descendiendo rápidamente por una cuerda desde un helicóptero al MV Wila, cuya última posición parecía estar ante la costa este de Emiratos Árabes Unidos, cerca de la ciudad de Khorfakkan.

La Marina iraní retuvo la embarcación por alrededor de cinco horas antes de dejarla ir el miércoles, explicó un funcionario militar estadounidense que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir detalles que no eran públicos. El Wila no lanzó llamadas de socorro antes, durante o después de la incautación, añadió la fuente.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020

El helicóptero implicado en el asalto parecía ser un Sikorsky SH-3 Sea King, que solo opera la Armada iraní. Irán gestiona también todas las operaciones en la orilla este del Estrecho de Ormuz, en el Golfo de Omán, por donde pasa el 20% del comercio mundial de petróleo.

Autoridades militares estadounidenses no ofrecieron ningún motivo para el asalto. Ni los medios estatales iraníes ni las autoridades reconocieron de inmediato el incidente ni ofrecieron posibles causas.

Funcionarios de Emiratos, una federación de siete reinos en la Península Arábiga aliada de Washington, no respondieron a una petición de comentarios.

A medida que las tensiones entre Irán y Estados Unidos aumentaban el año pasado por la decisión unilateral de Washington de retirarse del histórico pacto nuclear de 2015, los petroleros que surcaban las aguas de Oriente Medio se convirtieron en objetivos, especialmente en las inmediaciones del estrecho, la estrecha entrada al Golfo Pérsico. Supuestos ataques con minas que Estados Unidos atribuyó a Irán alcanzaron a varios mercantes. Teherán negó su implicación aunque sí incautó varias embarcaciones.

En julio, un petrolero buscado por Estados Unidos fue "secuestrado" ante la costa de Emiratos luego de supuestamente contrabandear con crudo iraní. La embarcación apareció más tarde en aguas iraníes, lo que sugiere que el propio Teherán detuvo el barco.