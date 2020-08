Santiago y Estación Central en transición con signos de pregunta

El anuncio de que las comunas de Santiago y Estación Central dejarán el estado de cuarentena y pasarán al de transición a contar de las 5 am del lunes 17 de agosto significó un alivio para sus habitantes y quienes circulan por ellas.

Pero lo informado ayer durante el reporte diario del coronavirus del Ministerio de Salud, al que asistieron los alcaldes Felipe Alessandri y Rodrigo Delgado, no implica que se vuelva a la vida cotidiana de antes de la pandemia de covid-19, sino que es un pequeño paso hacia lo que han denominado “nueva realidad”, en la que hay que convivir con la enfermedad.

“Esto es un reconocimiento a la gente de ambas comunas por bajar sus tasas de contagio y la preparación que han tenido para salir de la cuarentena. Por eso pasan a la etapa de transición. Entiendo que las cuarentenas muy prolongadas causan daños, pero espero que no se repita lo de Melipilla y Rancagua (donde la gente salió en masa al abandonar la cuarentena). Hay que ir paso a paso y cuidarse, sin olvidar las medidas ya conocidas de cuidado si se deja la casa: usar mascarilla y alcohol gel, y mantener la distancia social”, señaló el ministro de Salud, Enrique Paris.

En ese sentido, el geógrafo de la Universidad de Chile, profesor y consultor internacional Felipe Ulloa, radicado en Estados Unidos, advirtió que “las cuarentenas son efectivas para reducir el contagio, porque bajan la movilidad de las personas. Pero deben ser bien desarrolladas. No sirven si la gente no tiene conciencia o bien necesita salir a la calle para ganarse el pan diario. Además, el gran problema de la Región Metropolitana son los largos traslados y el hecho de que la locomoción pública, las micros y el Metro, no pueden sostener la exigencia de distanciamiento social, por lo que es esperable rebrotes de la enfermedad. Las comunas de Santiago y Estación Central se caracterizan por la aglomeración de gente, y dado eso ojalá se haga caso de las medidas señaladas por la autoridad a la hora de transitar”.

Por su parte, la especialista María Jesús Hald, docente de la Universidad Andrés Bello y directora de la Sociedad Chilena de Epidemiología, precisó que “al aumentar la movilidad de las personas crece la población susceptible de enfermar o morir. Así es que resulta inevitable que a partir de esta nueva medida veamos más contagios y decesos. Ya pasó cuando la autoridad entregó mensajes errados, como el de la nueva realidad o la intención de ir a tomar café. Lo bueno de este plan Paso a Paso es que en caso de que aumenten los casos se puede volver a la cuarentena. Pero yo no culpo a la gente como muchos, pues lo vital es recibir la información adecuada y contar con los recursos para cuidarse. Acá falta mucho de lo que se llama TTA: testeo, trazabilidad y aislamiento. Y la verdad es que los recursos para desarrollar esa tarea han ido llegando muy lentamente. También me preguntó cómo se va a fiscalizar en Santiago y en Estación Central”.

Cómo opera la transición

Muy claros fueron los alcaldes Felipe Alessandri y Rodrigo Delgado sobre lo que implica la transición.

“Le hacemos un llamado a la cautela a la gente, pues esto no es un desconfinamiento. La transición tiene limitantes, que ya hemos conversado, por ejemplo, con el comercio. Por eso insisto en que si no hay que salir, es mejor quedarse en casa. Y ojalá los empleadores mantengan el teletrabajo lo más que se pueda, pues hay que seguir cuidándose. Vamos a fiscalizar, pero apelo a la responsabilidad”, puntualizó el edil de Santiago.

“Están equivocados los que creen que podemos funcionar como antes. Hay que ir saliendo gradualmente de la cuarentena y tener claro que si hay más contagios se va a retroceder. Esto no es por suerte, hay un esfuerzo de la gente responsable grande para pasar a la transición, pero no es para celebrar. No hay que relajarse, esto es apenas una preparación para el paso siguiente”, agregó su colega de Estación Central.

Desde el lunes que viene en ambas comunas está permitido el desplazamiento de las personas de lunes a viernes, excepto en horario de toque de queda. La cuarentena sigue los sábado, domingo y festivos. Hay que usar de forma obligatorio la mascarilla y mantener el distanciamiento físico. Se permiten reuniones sociales y recreativas con un máximo de diez personas en lugares abiertos y cinco en espacios cerrados. Sigue la cuarentena obligatoria para mayores de 75 años, aunque con permisos de salidas. Hay aduanas y cordones sanitarios y se prohíbe el traslado a una segunda vivienda.

En cuanto al comercio, pueden abrir pequeños negocios y pymes atendidos por sus propios dueños, de lunes a viernes, respetando los protocolos y el toque de queda. Los locales deben mantener la higienización del lugar y contar con disponibilidad de alcohol gel. Y hay que evitar aglomeraciones y tener indicaciones para los trabajadores. Y solo pueden operar comercios atendidos por personas que viven en una comuna que esté en transición, en preparación o en apertura inicial. No deben atender con gente que habite en una comuna en cuarentena, porque tienen negado el traslado a un sector en transición.

Comparación con otras largas cuarentenas en el mundo

–Argentina, 146 días: Desde el viernes 20 de marzo a la actualidad.

-Santiago, 143 días: Desde el jueves 26 de marzo al lunes 17 de agosto.

-Colombia, 141 días: Desde el miércoles 25 de marzo a la actualidad.

-Perú, 138 días: Desde el lunes 16 de marzo al viernes 31 de julio.

-Estación Central, 122 días: Desde el martes 18 de abril al lunes 17 de agosto.

-Wuhan, China, 76 días: Desde el jueves 23 enero al miércoles 8 de abril.