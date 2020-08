Caso Carolina Fuentes: habló testigo clave y aseguró que está colaborando con la búsqueda

Mientras continúan las intensas labores de búsqueda de Carolina Fuentes, este viernes se dieron a conocer declaraciones del testigo clave del caso: el hombre que estuvo por última vez con ella antes de que se perdiera su rastro.

En declaraciones difundidas por los matinales, el hombre con el que Carolina estuvo entre el 25 y 30 de junio partió manifestando que "no tengo nada que esconder".

El testigo clave dijo que el último momento en el que estuvo con ella fue "el 30 de junio" cuando la dejó cerca del terminal de Chillán para que ella pudiera regresar a Santiago. "Yo no dije al terminal, dije a Ecuador con O'Higgins", precisó.

Sobre su relación con Carolina, el hombre dijo que "eso no viene al caso, es parte de la investigación, hay que dejar que investiguen y eso está en la carpeta investigativa de los detectives". Amigas de la mujer desaparecida dicen que es una ex pareja, con la que tenía una "relación tóxica".

Al ser consultado por su versión de la desaparición de Carolina, el hombre sostuvo que "no tengo conclusión, estoy igual que todos. Sería ilógico decir que tengo una conclusión, porque no la tengo".

"Ellos me apuntan directamente a mí"

Por otro lado, el sujeto se defendió de las acusaciones de la familia de Carolina, quienes aseguran que no ha colaborado con la búsqueda. Aunque dijo que sí ha ayudado en las labores de investigación, también sostuvo que "yo no puedo hacer mucho, pero mi familia lo está haciendo. Mi familia también está haciendo investigaciones y están hablando con familiares de ella y con gente que conocía".

En ese sentido, justificó no estar en contacto con la familia de la desaparecida. "Yo no puedo andar con ellos a la cola, ellos me apuntan directamente a mí", estableció. Respecto a su condición de sospechoso por haber sido el último que tuvo contacto con la mujer antes de su desaparición, el hombre dijo que "eso no acredita que yo tenga la culpa".

Cabe destacar que este testigo clave es propietario del predio ubicado en el sector de Reloca en el que se han intensificado las labores de búsqueda por parte de la Fiscalía y la PDI. "El predio es de la familia. Tienen todo el derecho a buscar", dijo al respecto.