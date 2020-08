Conadecus rechaza “exitismo” de las AFP en primer día de pago del 10 por ciento

Se cumplió el plazo para que las AFP pagaran la primera de las dos cuotas correspondientes al retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, aunque ya está claro que a muchos cotizantes se les dio o dará el dinero de una sola vez.

Desde la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) se mostraron muy críticos del proceso que partió el jueves 30 de julio con solicitudes vía internet y continuó después con trámites presenciales que han provocado largas colas frente a las sucursales.

Esa incomodidad, sumada a numerosos reclamos de los clientes (mails de confirmación de la solicitud que no llegaban; “desaparición” de los fondos solicitados desde las cuentas individuales sin saber con certeza el día de depósito, entre otros) le dieron pie a Hernán Calderón Ruiz, presidente de Conadecus, a plantear críticas.

“Algunas AFP respondieron, pero otras tienen a muchas personas aún sin poder inscribirse, debido a que sus sistemas no han estado preparados para una demanda de este tipo… Las plataformas colapsan y los call centers no responden, por eso la gente se queja en las redes sociales, que se han convertido en una suerte de muro de los lamentos ante la molestia de los afectados”, dijo.

El dirigente agregó que “ha habido una falla tremenda en cuanto a la calidad del servicio prestado, pues las AFP sabían que tenían que responder a la brevedad posible a sus afiliados, muchos de los cuales contaban con ese dinero para gastos vitales, partiendo por la alimentación. Insisto en que no he visto a las administradoras a la altura, por eso deben dejar el exitismo que han mostrado para evaluar el proceso. Más bien han quedado al desnudo con sus tremendas dificultades al momento de cumplir con lo que se les mandató”.

LA VOZ DE LAS AFP

Desde la vereda contraria, el gerente general de la Asociación de las AFP, Fernando Larraín, explicó que “en este proceso ha habido varios aprendizajes. Y la verdad es que no hay que olvidar que en muy pocos días, en menos de una semana, tuvimos que armar plataformas y equipos de operaciones para poder asistir a los potenciales once millones de afiliados que quisieran acogerse al retiro”.

El representante de las administradoras recordó que “en los tres primeros días del proceso más del sesenta por ciento de los cotizantes había hecho su solicitud. Y todos ellos van a tener el pago esta semana, la gran mayoría en una sola cuota”. El ejecutivo insistió en que “considerando la magnitud y lo inédita que ha sido esta tarea, a lo que hay que sumar la gran cantidad de transacciones que involucra, creo que el desarrollo del proceso fue muy ciudadanía pudo entender bien el proceso, que en general fue simple”.

“Hasta ahora van ocho millones y medio de transacciones, y en ese escenario siempre habrá algunos problemas, pero seguimos trabajando para solucionarlos”.

MÁS PILAR SOLIDARIO

El gerente general de las administradoras puntualizó ahondando al respecto que “nuestro sistema no es el de las AFP ni tampoco tiene una sola ‘patita’, como se dice. Es un sistema de pensiones en el que el Estado también tiene un rol importante por medio del Pilar Solidario, que comenzó en 2008. Nadie puede pensar que el Estado no debe tener un rol, y en ese sentido hay que hacer crecer al Pilar Solidario no solo en monto, sino que también en la cantidad de personas a los que llega”.

El ejecutivo declaró que “ningún chileno que llegue a la edad de vejez debe tener ingresos por debajo de cierto umbral. Eso hay que financiarlo de manera solidaria, y los impuestos generales son la forma más progresiva de hacerlo”.

Larraín añadió que “hay que discutir también sobre la tasa de ahorro, aunque es claro que con el nivel de sueldos del país es extremadamente difícil tener pensiones acordes a las necesidades y decirle a la gente que ahorre más. También habrá que discutir la edad de jubilación, no para los que se van a jubilar ahora, sino que para generaciones futuras, abordando puntos que parecen tabú”.

El representante de las administradoras dijo que “además hay que discutir por qué la gente deja de cotizar, más allá de las dificultades del mercado laboral”.

“Llevamos cinco años hablando la reforma previsional y yo esperaría que los cambios ya se hubieran concretado, porque el paso del tiempo hace que las pensiones no suban… Se ha perdido tiempo legislativo poniendo el eje en las AFP y no en las pensiones mismas. Lo vital es concentrarse en cómo el país entrega mejores pensiones”.

Fernando Larraín también analizó el rol de varias asesorías, como las del conocido grupo “Felices y forrados”.

“Hay estudios hechos por distintos actores que muestran que seguir las recomendaciones de distintos asesores financieros en pensiones termina con un efecto de bajas en la pensión final. Ese tipo de asesoría debería estar regulada, más allá de que las personas son libres a la hora de recoger información".