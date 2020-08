EE.UU incauta cuatro barcos que supuestamente llevaban gasolina de Irán a Venezuela

Las autoridades de EE.UU incautaron cuatro barcos que supuestamente transportaban gasolina de Irán a Venezuela, en un nuevo cruce de tensión entre Washington y los otros dos países.

Según informaron fuentes oficiales al diario The Wall Street Journal y Reuters, las cuatro embarcaciones fueron confiscadas sin el uso de fuerza militar y su carga fue pasada a otros barcos que van con destino a Houston.

El hecho generó la indignación en el embajador iraní en Venezuela Hojat Soltani, quien aseguró que se trata de "otra mentira" de Estados Unidos. "Otra mentira y guerra psicológica de la máquina de propaganda de EEUU.

Los barcos no son iraníes, y ni el dueño ni su bandera no tiene (sic) nada que ver con Irán", publicó en Twitter Soltani.

La incautación se da en el marco de la operación que lleva adelante Washington contra ambos países, que intentan violar las sanciones impuestas por EE.UU que buscan impedir la venta de gasolina y así recortar los ingresos por el supuesto desarrollo del programa nuclear iraní.

— Hojat Soltani (@soltanihojjat) August 13, 2020