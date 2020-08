"El gobernante finalmente me matará": Machi Celestino Córdova anuncia inicio de huelga seca

La tarde de este viernes, y a través de un audio que difundieron sus voceros, el machi Celestino Córdova confirmó que determinó iniciar una "huelga de hambre seca" (es decir, sin consumir agua). Esto, cuando ya completa 103 días sin comer.

"Debo entregarle mi último mensaje a solo horas de iniciar la huelga seca, como una forma de lograr mi descanso físico en esta tierra, pero también siendo conciente de que mi vida continuará reiniciando en la otra dimensión", sostuvo.

Haciendo referencia a que a las autoridades no tienen una formación espiritual, el machi Córdova, quien cumple condena por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, lamentó la incapacidad para alcanzar soluciones.

"Como aquel gobernante no tiene suficiente sabiduría en resolver los distintos conflictos sociales, por no estar a la altura, finalmente me matará. Pero lo más importante es tener presente que mi vida o mi muerte, depende de mi pueblo mapuche y no mapuche, en resistencia”, sostuvo.

El anuncio se dio en las horas previas a que se cumpliera el plazo que había entregado el machi al Gobierno para que dieran respuesta a su petitorio. Ayer hizo el ultimátum buscando que se le permitiera, entre otras cosas, terminar el cumplimiento de la condena que pesa en su contra, en su rewe.

Pero luego de que la Corte Suprema rechazara la solicitud de amparo presentada por su defensa, el gobierno declinó buscar salidas alternativas al caso.

Consultado sobre la determinación del machi, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jun Ignacio Latorre, manifestó: "Si el Estado de Chile deja morir al machi Celestino Córdova, creo que se puede generar un clima de inestabilidad muy preocupante y muy grave, no sólo en el Wallmapu, sino que en todo Chile".

Durante esta jornada, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, indicó que lo que corresponde es que el machi "cumpla la sentencia judicial tal como lo tendría que hacer cualquier persona, cualquiera sea su condición o clasificación. Y por lo tanto, aquí hay un principio que es esencial: igualdad ante la ley. La igualdad es uno de los principios básicos de nuestra democracia", complementó.

"Lo que no puede haber es un diálogo bajo amenazas o ultimátums", subrayó el subsecretario.