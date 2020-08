Lo que trae el desconfinamiento: ministro de OOPP proyecta tarifas del TAG y adelanta plan para funcionamiento de obras de construcción

El desconfinamiento tiene consecuencias y una de ellas e innata, es el aumento del tráfico en la ciudad y el regreso a los trabajos.

La cuarentena en la Región Metropolitana provocó que bajara de forma considerable la cantidad de autos que transitaban por Santiago y por ende, en las autopistas urbanas. Esto llevó a bajas en las tarifas de los TAG.

Se hizo una revisión de los contratos con cada una de las autopistas, en base al descenso en la circulación de vehículos, y como las empresas no aplicaron variación alguna en las tarifas, fue el Ejecutivo el que se encargó de exigir a las concesionarias a bajar sus cobros. Así se anotó un primer descenso en las tarifas en abril y en junio, una segunda baja.

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, explicó a Publimetro que "los valores se fijan una vez cada trimestre, y podrían haber nuevas modificaciones para el 1 de octubre, pero yo creo que es poco esperable que hayan reducciones, debido a que en abril a junio la capital estaba confinada".

Es decir, para el mes de octubre – si todo va según lo planeado- las cuarentenas estarán levantadas, y aumentará el tráfico, por ende, las autopistas podrían aplicar tarifa de saturación.

Presidente Colmed de Punta Arenas: "No sirve el ‘Paso a Paso’ hacia atrás, se debería volver inmediatamente a cuarentena" El presidente del Colegio Médico en Punta Arenas explicó a Publimetro que "al retroceder en las etapas, sería más conveniente volver a cuarentena total". Esto en el caso de nuevos brotes.

"El tráfico había estado en un mínimo, las tarifas medias y de saturación se redujeron, ahora hay tráficos mayores que podrían provocar un alza, pero para que esto pase debiera ser un aumento sustantivo del tráfico", explicó el secretario de Estado.

El regreso de las obras de construcción

El Gobierno está preparando con distintos ministerios los protocolos sanitarios para el funcionamiento seguro de las obras de construcción. "La seguridad sanitaria es fundamental, sin salud no es posible una recuperación, se produce el contagio, esto significa detener las obras y volver al confinamiento, la salud es la base misma de hacer cualquier actividad", explicó el ministro.

Regreso a la oficina: estas son las siete etapas del "Paso a paso laboral" para volver a trabajar El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, presentó los detalles del plan durante el punto de prensa sobre la propagación del coronavirus que hace diariamente el Minsal.

De esta forma, indica que los protocolos se trabajaron con el Ministerio de Transporte, "porque hay que analizar el trayecto de la casa al trabajo, intervenciones en los paraderos, seguridad sanitaria dentro de los buses, además se están tomando medidas para redistribuir las calles donde hay congestión de peatones (…) y ojalá que las personas que viven cerca puedan caminar, por eso hay que tener más espacios para ciclovías, carriles especiales sólo buses".

Con respecto a las obras mismas, el ministro Moreno explicó que "hemos hecho protocolos con el resto de los ministerios con inversiones en construcción y con la Cámara Chilena de la Construcción, porque tienen tienen que poner de su parte".

"Hay normas de autocuidado, como lo básico, lavarse las manos, alcohol gel, mantener la distancia social y las empresas proveyendo todos los materiales para eso; se deben evitar aglomeraciones, horarios diferidos de entrada; de almuerzo; de duchas; que no se supere cierto número de personas en determinado lugar, grupos de trabajo de no más de diez personas; y así se hace la trazabilidad si alguien se contagia".

Este plan ya comenzó a funcionar, debido a que varias comunas ya no están en cuarentena. No obstante, de igual, manera, deben haber inspectores atentos a que trabajadores que viven en comunas en confinamiento no se pueden trasladar a la obra que está en una zona libre de cuarentena.