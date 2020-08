Marge Simpson entra a la campaña de EEUU y critica a asesora de Trump: "Enseño a mis hijos a no insultar"

Marge Simpson tiene un consejo para una abogada de la campaña del presidente Donald Trump: No insultes.

En un video publicado el viernes por la serie animada de Fox "The Simpsons", Marge recrimina a la abogada por un tuit que comparaba su voz con la de la contendiente demócrata a la vicepresidencia, la senadora Kamala Harris.

"No suelo meterme en política, pero la asesora del presidente, Jenna Ellis, acaba de decir que Kamala Harris suena como yo", dice Marge en el video, y agrega que su hija Lisa precisó que "no lo dijo como un cumplido".

The trump campaign has been destroyed by Marge Simpson pic.twitter.com/1qFqIscNLe

— Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) August 14, 2020