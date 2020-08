Presidente del Barça: “Tendremos que tomar decisiones”

“Vamos a tomar decisiones, algunas de ellas ya estaban tomadas antes de la Champions, otras las tomaremos ahora, y todas ellas las anunciaremos en las próximas semanas”, señaló el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, tras la plastante derrota ante el Bayern de Múnich en los octavos de final de la Champions League.

“Hoy no es día para explicar las decisiones, hoy es día para pedir perdón a los aficionados y socios del FC Barcelona porque no hemos sido el equipo y el club que tenemos que ser”, añadió.

Sobre el partido aseguró que “es una noche muy dura, una derrota durísima. Hay que felicitar al Bayern porque han sido muy superiores y han merecido pasar, no como nosotros, que no hemos merecido pasar, no hemos estado a nuestro nivel ni a la altura de lo que debemos ser”.

De las palabras de Gerard Piqué en las que señaló a la estructura del club y dijo que había sentido vergüenza de la derrota, Bartomeu dijo que “tiene razón Piqué, ha sido un desastre y a partir de ahí hay que tomar decisiones. Hoy es un día para reflexionar y estar con mucha pena y a partir de mañana intentar levantar los ánimos de los culés de todo el mundo porque hoy estamos muy tristes”.

El mandamás del elenco catalán no quiso pronunciarse sobre el futuro de Quique Setién, insistiendo en eso de que “hoy no es día para decir las decisiones, no voy a decirlo hoy y en las próximas semanas las conoceréis”.

SETIÉN Y SU CONTINUIDAD: “NO DEPENDE MÍ”

A su vez, Quique Setién eludió hablar del futuro, señalando que “ahora es todo muy cercano para pensar si voy a continuar, la realidad es que esto no depende de mí”.

Consultado por las declaraciones de Gerard Piqué, indicó que “hay que hacer una reflexión como corresponde , teniendo en cuenta la situación y la circunstancia que supone para el Barcelona esta derrota tan humillante y dolorosa”, añadiendo que “si Piqué, que ha estado aquí toda su vida ha dicho eso, quizá sí hay que tomar algunas decisiones”.

No confirmó nada sobre su futuro en la banca, aunque explicó que “sé la profesión que he elegido, soy consciente de lo que supone una derrota de este calibre”.

Y sobre la caída ante los germanos, señaló que “es una decepción tremenda, una derrota dolorosa y dura. Son demasiados goles”.

