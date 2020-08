"No tuvieron corazón": Fabiola Campillai se lanza contra Carabineros y dice que Gobierno jamás la apoyó

En entrevista con CNN, Fabiola Capillai, la mujer que perdió la vista producto del accionar de Carabineros en las protestas que se realizaban en noviembre de 2019, comentó el resultado del sumario interno que realizó la institución a fin de esclarecer su caso.

"No estamos conformes", sostuvo la mujer, haciendo referencia a la determinación de Carabineros. De acuerdo a lo que se informó la jornada del viernes, dos efcetivos fueron desvinculados, por no haber prestado ayuda a Campillai, quien sufrió graves lesiones tras ser impactada por una lacrimógena.

La información, al igual que la mayoría de los chilenos que se enteraron de la actualización del caso, la conoció a través de la prensa. Desde la institución que encabeza Mario Rozas no se comunicaron con ella ni con los abogados que la representan.

"Nunca se han comunicado con nosotros, ni cuando me pasó mi accidente, ninguno prestó (…) Se siente pena. No tuvieron corazón, no me ayudaron, yo pude haber fallecido ahí mismo", relató, recordando lo sucedido el 26 de noviembre.

Contacto con el Gobierno

Tampoco, compartió en la entrevista, ha tenido comunicación con autoridades de Gobierno, y tampoco le interesa tenerlo. Esto, pese a que el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, dijo estar dispuesto a tomar contacto con ella y su familia.

"Nosotros ya no los necesitamos. Lo único que les pedimos es que nos ayuden con justicia, porque ellos saben. En su tiempo, cuando yo estuve mal, necesitaba de ellos, pero no estuvieron, ni con una palabra de aliento", sinceró.

Lo único que la mujer pide, es justicia. "Justicia sería que los culpables de lo que me pasó, estuvieran en la cárcel y tuvieran una pena efectiva", indicó. En reparación ya no cree, pues como dijo, "nada podrá devolverme mis ojos, mi olfato ni me gusto. Las cicatrices no se van a ir".