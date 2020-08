Presidente de Portugal se convirtió en Aquaman: rescató a dos mujeres bañistas en problemas

En su primer día de vacaciones, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, elevó en forma superlativa sus índices de popularidad luego de ayudar al rescate de dos bañistas en la playa de Alvor, en la región de Algarve.

El mandatario había llegado a esa localidad para disfrutar dos días de descanso a fin de promocionar el turismo en la zona.

El jefe de Estado luso, que había atendido minutos antes a los periodistas en la arena, se sumergió en el agua tras ver a dos mujeres que aparentemente tenían problemas a causa de una caída desde una canoa, a algunos metros de distancia.

Obviamente, las cámaras captaron el momento en el que el presidente llega hasta ellas y las socorre, antes de que otro ciudadano en una moto de agua acudiera para ayudar.

Después del inesperado incidente, y rodeado por el público que lo felicitaba por su intervención, el jefe de Estado volvió a atender a la prensa para comentar su proeza de vacaciones..

A VER‼️ Resulta que o presidente de Portugal rescatou esta mañá a dúas mozas que caeron dun kaiak en Alvor no Algarve.

Xusto as cámaras da 📺SIC estaban alí porque era o seu primeiro día de vacacións.

As dúbidas enfrontan os seus seguidores cos que o acusan dunha montaxe. pic.twitter.com/WKqKAkEpLm

— o Alberto Mancebo (@AlbertoMancebo) August 15, 2020