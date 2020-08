Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central: "No hay un Estado flexible para asumir grandes desafíos"

Esta jornada Estación Central entra a la anhelada etapa de transición. Todo un desafío, dice el alcalde Rodrigo Delgado en entrevista con Publimetro, pero están preparados. Asegura que dejó atrás las críticas cruzadas con el Gobierno, y que hoy pone foco en trabajar en equipo.

– ¿Cree que se dejó de subestimar a los gobiernos locales?

Estamos haciendo lo posible para que los pronósticos apocalípticos no ocurran. Esto no es un problema de las personas o de un ministro. Esto es un problema del Estado chileno, que no está preparado para actuar en tiempos de crisis, porque es demasiado rígido. La asociación de municipalidades llevamos una década pidiendo la modernización del Estado, desde el terremoto del 2010. No hay un Estado que sea flexible para asumir grandes desafíos y lo vimos también con los incendios forestales y el estallido social. La gente quiere soluciones concretas y rápidas.

Una compañía de teléfonos me puede llamar 10 veces al día, tiene todos mis datos, pero si nosotros queríamos hacer trazabilidad, no podíamos tener los datos. Eso es lo que se requiere, modificar.

-Su mirada no se limita sólo a su comuna, e incluso, su nombre sonó para integrar el gabinete. ¿Qué aspiraciones tiene para generar los cambios que plantea?

Yo he sido feliz como alcalde, me encanta el cargo. Se aprende muchísimo, tienes la posibilidad de ayudar, de conocer, pero también te hace tener los pies bien puestos en la tierra. Es un cargo donde uno se conecta con la realidad y eso me hace feliz. Como presidente de la Asociación de Municipalidades hay un espacio, hemos planteado temas más macro y estamos llevando adelante nuestra propuesta. Hoy lo único que me interesa es llevar a buen puerto a mi comuna.

-¿Pero a Rodrigo Delgado en qué posición le gustaría estar a partir del 2022?

Estoy dentro de los alcaldes que ya no podemos ir a reelección. Lo que hay que hacer ahora es trabajar por la gente, en la pandemia y el tema del futuro de uno, aunque suene muy cliché, no lo tengo en primera prioridad. Y a nivel político hay que esperar definiciones. Hay que ver qué va a pasar con las inhabilidades, y otras cosas que me van a permitir tomar decisiones. Todavía no es el momento. Las decisiones hay que tomarlas cuando uno tenga todas las cartas sobre la mesa.

-¿Su plazo es el proyecto de inhabilidades?

Todos tenemos derecho a tener certezas para ver qué es lo que vamos a hacer y para ver si podemos seguir disponibles con el servicio público, que es justamente lo que más me gusta.

-¿Y su posición en la UDI ? ¿Está conforme con el papel que ha jugado su partido en la crisis?

La UDI tuvo un remezón bien importante con el tema del 10%, y eso da cuenta de que las necesidades de la gente muchas veces no tienen color político. Y hoy no sólo la UDI, sino que los partidos en general, tienen que replantearse cómo se conectan mejor con la realidad, para justamente dar respuestas más oportunas. Los partidos tienen mucho que aprender del mundo municipal.

Rodrigo Delgado y el paso a transición: "No es chipe libre"

-Este lunes parte la transición en Estación Central ¿conforme con la planificación?

Nosotros definimos cinco ejes fundamentales para enfrentar esta jornada. Algunos vienen de antes y otros son nuevos. Lo que no podemos soltar es lo referente al testeo, trazabilidad y aislamiento. Eso es muy importante reforzarlo, porque no podemos soltar esa mirada para controlar eventuales rebrotes. Tenemos que reforzar el control y la fiscalización en terreno. Estamos con mayor dotación policial, con un aumento de un 400% de los efectivos policiales para poder despejar las veredas en el caso de aparición de comercio ambulante y también fiscalizar a los privados. Un tercer tema tiene que ver con el urbanismo táctico, hemos trabajado en la ampliación de veredas, ciclovías, hemos pintado para que las personas circulen. Lo cuarto tiene que ver con aumentar la información a la comunidad, porque la fase dos no significa desconfinamiento. Y la quinta parte tiene con la relación con los privados. Este martes aprobaremos una ordenanza que les exige a los privados hacerse cargo, por ejemplo, de las filas en el exterior de sus locales.

– En un momento usted dijo sentirse excluido del plan ¿Se limaron las asperezas?

Lo que yo planteé, fue que nos dijeron que había un plan paso a paso que suponía llegar a ciertos números, y nosotros los teníamos. Entonces, por qué no teníamos la posibilidad de pasar a la fase dos cumpliendo lo exigido. Bueno ahí tuvimos varias reuniones y logramos aunar criterios, entendiendo que hay comunas que tienen, además de los indicadores de paso a paso, tienen otras externalidades, como puede ser la población flotante o el hacinamiento crítico.

– ¿No se explicó de manera correcta el plan?

Hablé con el ministro, la subsecretaria, el ministro del Interior, hablé con el Presidente también este tema. Acá ha sido ensayo y error, y a nivel mundial. A lo mejor se debió haber separado en grupo a las comunas que a lo mejor tenían estas condiciones, exigiéndoles indicadores adicionales. Pero yo doy vuelta la página. Lo que uno tiene que hacer es ponerse al servicio de la gente. Cuando las comunas cumplen los números, no es por suerte, es porque hay un trabajo.