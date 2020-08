Este miércoles y de forma gradual reabre el Parque Metropolitano

El Parque Metropolitano de Santiago es el mayor pulmón verde de la capital, y hoy se anunció su reapertura de manera parcial este miércoles 19 de agosto a las 10 de la mañana.

Esto responde a un plan piloto elaborado por el Minvu y Parquemet para permitir un acceso controlado de visitantes desde las comunas que se encuentran en fase de transición, como lo son Vitacura y Providencia. Los accesos habilitados para esta primera etapa de reapertura gradual serán los de la Pirámide y Pedro de Valdivia Norte.

En la ocasión el ministro de Vivienda Felipe Ward señaló que “el parque va a estar abierto de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Hemos instalado, gracias al equipo del parque, señaléticas en todos los lugares de acceso al público de forma que las personas se mantengan informadas. Ustedes saben —nos vieron entrar— que contamos con este sistema de alta tecnología que permite a través del teléfono o con ayuda del personal de la entrada ingresar y, de esta forma, mantener el conteo de las personas que van entrando y mantener el aforo. El aforo de un día normal en el parque es de 15 mil personas y lo hemos reducido a la mitad para cuidar la vida y la salud de las personas”.

¡La espera terminó! El ministro @FelipeWard, junto a los alcaldes de Providencia y Vitacura, @evelynmatthei y @TroncoTorrealba, además de nuestro director @m_a_n_d_r_a_d_e, presentaron la primera etapa del plan de reapertura de #Parquemet, que comienza este miércoles 19. pic.twitter.com/RVd5DwowJd — Parque Metropolitano (@parquemetminvu) August 17, 2020

Por su parte, el director del Parquemet, Martín Andrade, comunicó que “solamente va a estar permitido el ingreso a peatones. No queremos accidentes, no queremos recargar los Centros de Urgencia de ninguna de las clínicas, y por lo tanto, no queremos tener ningún tipo de problemas y accidentados, por lo mismo, solamente podrán acceder peatones. Lo segundo es que, nosotros tenemos cuatro accesos, y dos de ellos van a estar cerrados”.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló que “necesitamos que la gente empiece a gozar un poco más, que empiece a salir, pero con absoluta conciencia de que el virus sigue dando vuelta y que cualquiera de nosotros nos podemos enfermar, y que la enfermedad tiene una tasa de letalidad, pero, además, en gente que logra pasarla, en muchos de ellos deja secuelas muy graves. No podemos volver atrás, así que también vamos a estar fiscalizando”.

Para nuestra reapertura, estamos trabajando junto a #LiraArtePúblico en distintas intervenciones realizadas por destacados artistas nacionales, para llenar de color y naturaleza tu regreso a Parquemet. Mira un adelanto de la obra que prepara el muralista Nelson Rivas, Cekis. pic.twitter.com/LQQq8g32n3 — Parque Metropolitano (@parquemetminvu) August 17, 2020

La autoridad de Vitacura, Raúl Torrealba, recalcó el gran trabajo que ha hecho el parque por acoger a los visitantes de forma segura y afirmó que “ahora es responsabilidad nuestra el acatar las normas y comportarnos responsablemente, respetando los aforos y las distancias, y así disfrutar del mayor pulmón verde de Santiago”.

Para evitar aglomeraciones permanecerán cerrados el Zoológico Nacional, los jardines, el teleférico y el funicular. También las piscinas, la oficinas de informaciones, de reclamos y sugerencias y los bebederos de agua. Además, no se realizarán actividades religiosas en el sector de la Virgen.

Las medidas sanitarias