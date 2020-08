¿Cómo ven los niños de Teletón a los héroes de la pandemia?

A raíz de la pandemia del coronavirus, han surgido nuevos héroes. Ya no son los típicos de capa y botas, sino que lo son aquellas personas que han cuidado de nuestra salud en medio de esta situación. Para los niños, sus primeros héroes son sus padres.

En estos tiempos, donde las cuarentenas han encerrado a millones de familias en el mundo, quisimos preguntarle a los niños de Teletón y Coanil quienes son sus héroes. Más ahora, que el día del niño está cerca. Una fecha en la que, sin duda, deben extrañar mucho a sus amigos y compañeros.

Los héroes de los niños

Yastin Reyes: "Dios y los que trabajan en salud"

“Los héroes del coronavirus son Dios, los que trabajan en los hospitales para ver a los pacientes con coronavirus y los que se arriesgan para trabajar por su familia. Son héroes porque los que trabajan en hospitales se arriesgan a contagiarse, pero lo hacen igual para que los demás estén bien. A mí me cuidaron para que esté bien. La que más me ha apoyado es mi mamá, porque siempre está conmigo, porque le ayuda a mi abuelita a cocinar la comida. Y mi papá, porque juega conmigo”.

Teletón

Luis Contreras: "El bus me protege del virus"

“Yo dibujé el bus de Los Ángeles que es el que nos protege del virus. Este es mi héroe, porque me lleva a dónde está mi familia. Creo que son héroes, porque el bus de Los Ángeles es seguro y me lleva donde está mi familia. Quien más me ha apoyado es la tía Ximena, la sicóloga de Coanil, porque me ayuda(…) Le diría a los niños que tengan un feliz día del niño. Que estén tranquilos. Que se cuiden del coronavirus, que usen mascarilla, ya que falta poco para que podamos salir seguros”.

Coanil

Francisca Paez: "Mis profesores y mi familia"

“Mis principales héroes son mis profesores y mi familia. También los héroes son las personas que tomaron conciencia de que no hay que salir, pero que ve que tiene que salir, y no quieren, ellos son también héroes. La persona que más me ha apoyado en esta cuarentena es mi mamá me ha ayudado y acompañado, porque vivimos solas con mis perritos y mi gatito. Me enseña nuevas cosas, se entretienen juntas, vemos películas y jugamos “Conecta 4” comiendo cosas ricas”.