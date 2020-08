Karol Cariola llega hasta la Araucanía como "garante" ante el machi Celestino Córdova y pide "un último esfuerzo" al Gobierno

La diputada Karol Cariola viajó hasta La Araucanía para "convencer" al machi Celestino Córdova que "no sacrifique su vida".

"Así también le pido al Gobierno que haga un último esfuerzo para salvar la vida del machi y no empeorar aún más el conflicto", agregó la parlamentaria PC.

Por ello he venido hasta Nueva Imperial a pedirle encarecidamente al machi Celestino Córdova que no sacrifique su vida. Así también le pido al gobierno que haga un último esfuerzo para salvar la vida del machi y no empeorar aún más este conflicto. @sebastianpinera @HernanLarrainF

— Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) August 18, 2020