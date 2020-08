Celestino Córdova presenta contrapropuesta al Gobierno: esta noche decidirá si va a huelga de hambre seca

La vocería del machi Celestino Córdova informó que el comunero mapuche realizó una contrapropuesta al Gobierno, donde le exigen que acepte visitar su rewe por 14 horas, de lo contrario, el acusado por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay iniciará la noche de este lunes una huelga de hambre seca.

En un principio, la defensa solicitó cumplir primero seis meses y luego cuatro meses de la pena en su domicilio, con el fin de estar cerca de su rehue de Padre Las Casas, sin embargo dicha petición fue rechazada por La Moneda, quien le propuso un permiso especial para retornar por 14 horas a su rewe.

La exministra aseguró que en La Araucanía "hay autores y responsables de mucha violencia que tienen que responder frente a la Justicia". Posted by Publimetro Chile on Sunday, August 16, 2020

"La decisión está tomada"

Giovanna Tabilo, una de las voceras, explicó "nos llegó ayer una propuesta, y esa propuesta la estuvimos trabajando con el machi, quien hizo una contrapropuesta, ya que a pesar de llevar 106 días en huelga de hambre, él está plenamente lúcido".

"En función de esa propuesta del Gobierno -expuso-, mandamos una contrapropuesta, bajamos mucho, de meses a días, y estamos esperando la propuesta del Gobierno, que se supone debería llegar en cualquier momento (…) No voy a decir cuántos días porque eso es algo que se está conversando".

En caso de no haber acuerdo con La Moneda durante la tarde, Tabilo afirmó que "la decisión está tomada: si no hay resolución, el machi hará huelga de hambre seca ya. Estamos a la espera de la respuesta del Gobierno, pero esto no pasa de hoy".

A su vez, la también vocera Cristina Romo señaló que "hoy se cumplen 106 días de la huelga de hambre del machi Celestino Córdova. Estamos en un punto crítico, en un momento decisivo, donde esta situación se debe resolver. Hemos sido un pueblo que ha utilizado como práctica permanente el diálogo a través de distintos parlamentos que hemos tenido como pueblo. En este caso, queremos invitar nuevamente al Gobierno a que sigamos conversando, a seguir dialogando, porque sin duda esta situación la pudo destrabar a partir de este diálogo, del entendimiento y de refrendar lo que ya ha estado en acuerdo".