Retiro del 10% de las AFP: conozca cinco alternativas rentables para invertir

Cierto es que la gran mayoría de las personas que accedió al 10% de sus fondos previsionales no tendrá en su mano el máximo de cuatro millones 300 mil pesos, y quizá lo que reciban será destinado a pagar deudas y a la subsistencia.

Sin embargo, también es verdadero que otros no necesitaban ni pensaban hasta hace unas semanas en ese retiro desde las AFP, pero ahora cuentan con ese dinero y analizan cómo rentabilizarlo.

Y hay varias alternativas.

El profesor universitario Maximiliano Hurtado, quien da el curso Finanzas para la Vida Diaria y es parte del Centro de Políticas Públicas UC, recomienda informarse muy bien antes de tomar una decisión y tener clara la postura personal ante el riesgo.

"Hay que hacerse dos preguntas cuando uno se ve enfrentado a opciones económicas. A cuánto plazo quiero fijar esa inversión: a corto, mediano o largo plazo. Y cuánta aversión tengo al riesgo".

El especialista añade que "algunos son más tranquilos ante una inversión, por la edad o por mayor experiencia, y buscan alternativas seguras. Y otros están dispuestos a jugársela más, y eso tiene que ver con que un joven acepta el riesgo pues tiene tiempo para recuperarse".

Alejandro Alarcón, economista y profesor de la FEN de la Universidad de Chile, recomienda a quienes no requerían esa plata "no gastársela, pues el retiro de todas formas afectará a la jubilación futura. Esa gente debe primero ahorrar, no ocupar el dinero si no es estrictamente necesario. Y si la opción es invertir, deben pensar muy bien la decisión".

Y el ingeniero comercial Cristián Lecaros, CEO de Inversión Fácil, se refiere a la principal chance de estos días: invertir en un bien raíz.

"Si adquiero ‘en blanco’ un departamento de 2.000 UF con un pie de 200 UF usando el 10% y algo más, al momento de la entrega valdrá 2.200. Lo arriendo, con eso pago 150 mil pesos al mes y la rentabilidad al menos será del 100% sobre el pie en tres años".

Les presentamos cinco alternativas para invertir:

1-. Bien raíz

Alejandro Alarcón tiene muy clara su recomendación. "Hay que invertir en un bien raíz, porque es un respaldo que va a complementar la pensión en 15, 20 ó 25 años más. Se convierte en un soporte para la previsión. El retiro bien puede ser el pie para un departamento que se va a arrendar y pagar con esa renta. Esa es una forma adicional de aumentar el patrimonio. Este es un buen momento para meterse a un crédito hipotecario, pues las tasas de interés están muy bajas y además los bienes raíces han bajado mucho de precio por la recesión". Los que saben dicen que se puede lograr hasta un 100% de rentabilidad sobre el pie en tres años.

2.- Cuenta 2 AFP

La cuenta de ahorro voluntario en la AFP, también llamada Cuenta 2, es un complemento de la cuenta obligatoria y, a diferencia de ella, sus fondos se pueden girar libremente, aunque con costos tributarios. Para Jorge Berríos, académico de un MBA de la Universidad de Chile, "la Cuenta 2 tiene bastante rentabilidad (4% en los últimos 7 meses) en comparación a un depósito a plazo o fondos mutuos". Y Diego Soffia, director ejecutivo de Efectivo, añade que "si la persona no sabe de inversiones, dejar la plata en la Cuenta 2 sería algo bastante recomendable".

3.- APV

Pedro Hidalgo, ingeniero civil industrial y asesor financiero, apuesta por el Ahorro Previsional Voluntario, APV, que permite ahorrar por sobre lo cotizado obligatoriamente y se destina a mejorar la pensión o a adelantar la jubilación. Se puede contratar en una AFP o en otras instituciones financieras. "En este caso se llega a un promedio de 2% anual y no hay que olvidar que el Estado bonifica al menos con un 15% más. También puede servir como seguro de desempleo. Y muy importante es buscar al que cobre más barato".

4.- Acciones

Para el contador Patricio Gana, director de Redacon, "nunca hay que olvidar que toda inversión tiene riesgos. Pero creo que una muy buena opción sería invertir el retiro de las AFP en acciones, dado que la Bolsa chilena está con precios bastante descontados ya, castigada debido a las circunstancias que estamos viviendo". El analista añade que "esta posibilidad implica esperar un tiempo y tener paciencia para después alcanzar utilidades que claramente pueden ser muy interesantes, del 10% al 15% al año, para cuando la economía mejore".

5.- Fondos mutuos

El economista y académico de la Universidad Central Jean Paul Quinteros, ve como buena opción los fondos mutuos. "Pueden ser válidos para quienes no valoran a las AFP. Tienen cierto nivel de rentabilidad estable, vital cuando, como hoy, los mercados muestran incertidumbre por el covid". Su colega de la UTEM Roberto Contreras recomienda "fondos mutuos de EE.UU. y Asia, pues tienen perspectivas de reactivación más rápidas que los de América Latina y Europa". A mayo pasado y en un año los fondos mutuos accionarios rentaban 7,5%.