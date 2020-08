Trump responde a Michelle Obama: "No estaría en la preciosa Casa Blanca si no fuese por la gestión de su marido"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió al discurso de la ex primera dama Michelle Obama en el arranque de la Convención Nacional Demócrata defendiendo la labor de la actual Administración y criticando la de la anterior, encabezada por Barack Obama.

"Por favor, que alguien le explique a Michelle Obama que Donald J. Trump no estaría aquí, en la preciosa Casa Blanca, si no fuese por la gestión de su marido, Barack Obama", dijo Trump en Twitter, desde donde recordó que su próximo rival electoral, Joe Biden, también formaba parte del gobierno "más corrupto de la historia".

Trump defendió en cambio su propia labor, presumiendo de contar con "la mejor economía de la historia" y de haber "salvado millones de vidas", a pesar de los datos relativos a la pandemia de covid-19. Según el actual presidente, los medios no criticaron la "patética" respuesta de Obama a la gripe aviar porque este tenía "vía libre" de los grandes medios.

….My Administration and I built the greatest economy in history, of any country, turned it off, saved millions of lives, and now am building an even greater economy than it was before. Jobs are flowing, NASDAQ is already at a record high, the rest to follow. Sit back & watch!

